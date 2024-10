"Soul Kitchen": Legendärer Drehort in Hamburg wird abgerissen Stand: 09.10.2024 15:44 Uhr Der Film "Soul Kitchen" macht sie auch über Hamburg hinaus berühmt - aber nun kommt die ehemalige Fabrikhalle im Wilhelmsburg weg. Sie wird abgerissen, das hat der Hamburger Senat heute bestätigt.

von Danny Marques Marçalo

Der Abbruchantrag ist gestellt, wann genau es soweit ist, ist aber noch unklar. Die Soul Kitchen war der Star im gleichnamigen Kinohit von 2009, bei dem der Hamburger Regisseur Fatih Akin Regie führte. Schon seit einem Jahrzehnt war in der ehemaligen Fabrik, die kurz auch Veranstaltungsort war, aber nichts mehr los. Die Bausubstanz ist marode.

Stück Hamburger Kultur- und Filmgeschichte verschwindet

Mittlerweile ist ein Teil des Dachs eingestürzt, das Eisenfachwerk zum Teil durchgerostet. Ohnehin sei die Soul Kitchen in einem Industriegebiet, ein Kultur- oder Gastronomiebetrieb sei deshalb nicht erlaubt. So heißt es in einer Antwort des Senats auf ein Ersuchen der Bürgerschaft.

Über die Jahre hatte es mehrere Konzepte für eine kulturelle Nutzung der Halle in Wilhelmsburg gegeben, ähnlich wie in den benachbarten Zinnwerken. Dazu kommt es aber nun nicht. Ein Stück Hamburger Kultur- und Filmgeschichte wird verschwinden.

