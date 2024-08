Serien im August: "Perfekt verpasst" mit Engelke und "The Bear" Stand: 17.08.2024 13:34 Uhr Diese zwei Streamingtipps sollten Serienfans im August nicht verpassen: Die dritte Staffel "The Bear" auf Disney Plus und die erste Staffel von "Perfekt verpasst" mit Anke Engelke und Bastian Pastewka auf Prime Video.

von Anna Wollner

Die neue Staffel "The Bear" auf Disney Plus und die erste Staffel von "Perfekt verpasst" bei Prime Video mit Anke Engelke und Bastian Pastewka sind Serien-Highlights im August.

Comedy bei Prime Video: Brillantes Team Engelke und Pastewka

Das Gespann Anke Engelke/Bastian Pastewa in der deutschen Serie "Perfekt verpasst" passt toll zusammen: Die beiden sind mit die lustigsten Menschen im deutschen Comedybereich. Hier sind sie das erste Mal gemeinsam in einer fiktionalen Serie vor der Kamera.

Diese stammt vom Produzenten Bildundtonfabrik, die unter anderem auch schon den Netflix-Erfolg "How to sell drugs online, fast" gemacht haben. Die Serie ist für Engelke und Pastewka auf den Leib geschrieben - und das merkt man.

Darum geht es in "Perfekt verpasst"

Die Serie spielt in der Provinz von Marburg. Anke Engelke spielt eine frustrierte Buchhändlerin, die einer Schriftstellerinnen-Karriere nachtrauert. Bastian Pastewka verkörpert einen frisch geschiedenen Sportartikelfachverkäufer mit eigenem Laden. Beide sind mit ihren Leben unzufrieden, beide von ihren Eigenschaften her wie für einander geschaffen. Das Problem: Sie kennen sich nicht. Obwohl Marburg nicht groß ist und ihr soziales Umfeld sogar immer mehr Überschneidungen bekommt, treffen sie sich einfach nicht. Mal sind es Minuten, mal Sekunden, mal Blickwinkel, die nicht hinhauen. Aber in einem sind beide großartig: sich perfekt zu verpassen.

Viel Situationskomik

Das trägt über die acht Folgen der Serie, weil die Stars in ihren Rollen aufgehen. Pastewka zeigt ein wenig die Weiterentwicklung seiner Bastian-Figur aus der eigenen Serie "Pastewka": liebenswürdig, tollpatschig, jedes Fettnäpfchen mitnehmend.

Beide Figuren sind absolut durchschnittlich. Die Serie liefert unglaublich viel Situationskomik. Zum Beispiel kommunizieren die zwei irgendwann miteinander über die Staubschicht eines zu lang abgestellten Autos, auf dem sie im Vorbeigehen immer wieder Nachrichten füreinander hinterlassen. Ohne zu wissen, mit wem sie da schreiben. Und obwohl Engelke und Pastewka keine einzige Szene gemeinsam haben, ist es ihre Serie und man kann ihnen stundenlang beim gemeinsamen Verpassen zugucken. Seit 14. August auf Amazon Prime.

"The Bear": Dritte Staffel der Dramaserie um Imbiss in Chicago bei Disney Plus

Der Streaminganbiet Disney Plus hat am 13. August die dritte Staffel der preisgekrönten Serie "The Bear" veröffentlicht. Darin geht es erneut um Sterne-Koch Carmy und seinen Sandwichladen in Chicago.

In dieser Staffel gibt es keine Sandwiches mehr, denn Staffel drei geht da weiter, wo Staffel zwei aufgehört hat. Aber es geht immer noch ums Essen und dessen perfekte Zubereitung im Team. In der ersten Staffel ging es darum, dass Carmy, gespielt von Jeremy Allen White, nach dem Suizid seines Bruder das Familienrestaurant übernommen hat, mit jeder Menge Schulden. In der zweiten Staffel ging es um seinen großen Traum vom eigenen Restaurant. Nun ist sein Traum in Erfüllung gegangen, aber Carmen will zur Weltklasse gehören.

Serie gehört zu den besten der letzten Jahre: Haute Cuisine, statt Fast Food

Alle drei Staffeln gehören zum Besten, was es im Streaming seit ein paar Jahren gibt. Doch es ist wie beim guten Essen: Nicht jede Staffel und nicht jede Folge kann perfekt sein. Hier ist es aber wieder Haute Cuisine - und absolut kein Serien-Fast-Food. Die erste Folge bietet eine Art assoziativen Bilderteppich mit Rückblicken und Vorausblicken - erst dann geht es richtig los und die Staffel gibt allen Figuren in der Küche viel Raum. Das Schöne ist: Staffel vier soll kommen, wenn auch noch nicht offiziell bestätigt.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Der Vormittag | 05.08.2024 | 12:20 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Spielfilm