Pauline Pollmann über Film mit Johnny Depp in Cannes: "Wie ein Traum!" Stand: 18.05.2023 12:06 Uhr Pauline Pollmann hat gerade ihr schriftliches Abitur beendet. Die junge Schauspielerin ist zum Start des Filmfestes nach Cannes gereist: Sie spielt im Eröffnungsfilm eine kleine Rolle neben Johnny Depp.

von Patricia Batlle und Herdis Papst

Zum Glück hat die 19-Jährige ihre letzte Arbeit fürs Abi schon geschrieben und hatte Zeit, am Dienstag mit Johnny Depp und der Filmcrew über den roten Teppich zu schreiten: zur Eröffnung der Filmfestspiele in Cannes. Sie spielt Marie-Antoinette, die französische Königin und Gattin von Ludwig XVI. in dem Film "Jeanne du Barry" von Regisseurin und Hauptdarstellerin Maïwenn.

Pauline Pollmann in Cannes: "Es fühlt sich so surreal an"

Pollmann hat zwar nur eine Nebenrolle, aber immerhin drehte sie zwei Szenen mit dem US-Star, der Ludwig XV. spielt. "Es ist unglaublich, es fühlt sich noch an wie ein Traum. Ich bin noch mittendrin im Traum", sagte die Jungschauspielerin am Tag nach der Weltpremiere im Gespräch mit NDR Kultur. "Gestern hatte ich den roten Teppich, heute die Pressekonferenz und den Fotocall in Cannes. Ich glaube, zu Hause kann ich mich erst einmal zwei Wochen ins Bett legen und die Decke anstarren, um das alles zu verarbeiten, oder ich muss meine Mutter 3.000 Mal fragen, mich zu kneifen, weil es sich einfach so surreal anfühlt." Die Leute würden auch nach Fotos fragen, wundert sich Pollmann. "Das ist total verwirrend und verrückt."

VORSCHAU: "Jeanne du Barry": Trailer zum Historienfilm mit Johnny Depp (2 Min)

Pauline Pollmann: Zwei Szenen an der Seite von Johnny Depp

In zwei großen Szenen und einigen kleineren ist Pauline Pollmann prominent im Film zu sehen. Für ihre Marie-Antoinette wurden in Rom eigens für die 19-Jährige maßgeschneiderte Kostüme gefertigt. "Leider kannst du in den Kostümen nicht gut atmen", erzählt die Hamburgerin. Allein für die aufwendigen Frisuren habe sie täglich am Set dreieinhalb bis vier Stunden beim Hairstylist gebraucht, drei Leute hätten ihr jeden Morgen beim Ankleiden geholfen.

Ihr Gesicht nun bei der Weltpremiere im Grand Lumière Kino in Anwesenheit des Eröffnungspublikums zu sehen, sei unglaublich gewesen: "Das war ein neues Gefühl, das war fast, wie verliebt Schmetterlinge im Bauch zu haben. Das Tolle an diesem Kino ist, die Reaktionen vom Publikum sofort mitzubekommen. Es war total interessant. Du guckst nach rechts und links und siehst zum Beispiel Naomi Campbell, die sich gerade dein Gesicht auf der Leinwand anguckt. Matthias Schweighöfer war auch da."

Unterstützung von Regisseurin Maïwenn

Regisseurin und Hauptdarstellerin Maïwenn nahm sich besonders der Hamburgerin an und suchte das Premierenoutfit mit für sie aus. "Sie weiß, dass es mein erstes Festival ist. Sie hat sich am Tag ihrer Weltpremiere Zeit für mich genommen, um dieses Outfit mit mir auszusuchen." Die Gala wurde live im französischen Fernsehen übertragen - außerdem startet der Historienfilm über die historisch verbriefte royale Geliebte Jeanne du Barry noch am selben Tag im französischen Kino.

Gedreht wurde letzten Sommer und Herbst an historischen Orten wie dem Prunk-Spiegelsaal im Schloss und in den Gärten von Versailles - außerdem in Pariser Filmstudios und in weiteren französischen Schlössern wie Vaux-le-Vicomte. Mit Johnny Depp hatte sie elf gemeinsame Drehtage.

Erst am Wochenende kehrt Pollmann von Cannes nach Hamburg zurück, wo noch die mündliche Abiturprüfung auf die Schülerin wartet. Passenderweise im Fach Geschichte.

AUDIO: Filmfestival 2023 in Cannes: Frauenpower an der Côte d'Azur (4 Min) Filmfestival 2023 in Cannes: Frauenpower an der Côte d'Azur (4 Min)

Bekannt aus "Großstadtrevier" und "Notruf Hafenkante"

Obwohl noch Schülerin, hat Pollmann schon eine Menge Schauspielerfahrung. Auf der Bühne der Hamburger Staatsoper ging es als Kind los. Sie spielte in "Gladbeck" und dem Biopic "Helmut Schmidt", dann kamen die Pfefferkörner, schließlich "Großstadtrevier". Bei "Notruf Hafenkante" stand sie vergangene Woche vor der Kamera. Der deutsche Filmstart von "Jeanne du Barry" steht noch nicht fest.

Weitere Informationen Filmfest Cannes 2023: Start mit Kostümfilm "Jeanne du Barry" Im Kostümdrama spielt eine Hamburgerin mit. Wim Wenders ist im Wettbewerb mit einem Drama - und zeigt im Programm auch die Doku "Anselm". mehr

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 15.05.2023 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Spielfilm Filmfestival