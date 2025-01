"PK 21 hört?": Der Fan-Podcast von "Notruf Hafenkante" Stand: 29.01.2025 14:44 Uhr 2007 ist "Notruf Hafenkante" gestartet. Im Januar ist die ZDF-Serie 18 Jahre alt geworden - inklusive großer Fangemeinde. Seit zwei Jahren produzieren einige junge Frauen sogar einen Podcast.

von Christoph Hemker

Einmal in der Woche gibt es bei den Fans von "Notruf Hafenkante" mit ihrem Podcast eine neue Folge. "PK 21 hört?" heißt er. Gefunden haben sich die Macherinnen am Anfang über die sozialen Medien, erzählt Luise: "Mit der Folge 'Rivalen der Rennbahn' fing es an. Irgendwie brauchte ich Gleichgesinnte." Sabrina ergänzt: "Melanie hatte in der Serie eine Fehlgeburt und da habe ich gedacht: Was hab ich verpasst? Da musste ich mich austauschen und habe Leute und Freunde gefunden."

In einer neuen Folge besprechen die Podcasterinnen "Falsches Spiel" aus der aktuelle Staffel 19. Sabrina findet: "Man erfährt neue Sachen, von denen man nicht gedacht hat, dass das ein großer Punkt in unserer Gesellschaft ist." Wenn Sabrina und Luise in Hamburg sind, dann müssen sie einfach ans Polizeikommissariat 21.

Nah dran am Set und an den Geschichten

Die Kehrwiederspitze im Hafen ist der Hauptdrehort der Serie - in Wahrheit ist es Sitz der Wasserschutzpolizei. Viermal im Jahr wird hier gedreht. "Wenn du Glück hast, weiß das dann jemand und erzählt es weiter", meint Luise und Sabrina findet: "Wenn man dann Fans auf der anderen Straßenseite trifft - weil näher kommt man nicht ran -, erfährt man, dass die teilweise aus dem Süden Deutschlands kommen. Dann sitzt man da und redet bei Wind und Wetter."

Die Podcasterinnen versuchen stets, am Set nah dran zu sein. "Wenn sie hier drehen", erzählt Luise," dann haben sie hier auch ihre Basis mit den Fahrzeugen und laufen zwangsläufig an uns vorbei. Wenn wir Glück haben und nett fragen, kriegen wir auch mal ein Foto."

Fan-Wünsche und Tricks

In ihren Folgen sprechen sie gern über Tricks und große und kleine Film-Fehler. "Das ist lustig zu sehen, wenn sie ohne Jacke eingestiegen sind und mit Jacke wieder aussteigen", erzählt Tabea. Die Podcasterinnen merken sich jedes Detail. Der eine oder andere Wunsch, der im Podcast geäußert wird, bleibt bei den "Notruf Hafenkante"-Machern nicht unbemerkt. Wie, dass die Serienfiguren Melanie und Mattes nicht nur ein Streifen-Paar wurden, sondern auch neben der Polizeiarbeit. "Das war ein Fan-Wunsch", erklärt Luise.

Wer die mittlerweile mehr als 470 Folgen der "Hafenkante" kennt, hat viel zu erzählen. Den Mädels vom Podcast "PK 21 hört?" geht jedenfalls der Soff so schnell nicht aus.

Schlagwörter zu diesem Artikel Leute