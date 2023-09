"Feel Hamburg" mit dem Schauspieler Harald Maack (Notruf Hafenkante) Stand: 27.09.2023 05:00 Uhr Mehr als 17 Jahre stand Harald Maack als Jörn "Wolle" Wollenberger für die Vorabendserie "Notruf Hafenkante" vor der Kamera. Vor kurzem erklärte er seinen Rückzug von der Serie.

"Wenn ich das Gefühl habe, dass eigentlich alles erzählt und gemacht ist, dann möchte ich etwas Neues, etwas Anderes tun. Ich habe in den 17 Jahren gefühlt 1,735 Millionen Mal "Peter 21 hört" gesagt. Es ist einfach gut, ab einem bestimmten Moment zu sagen: Dankeschön, vielen, vielen herzlichen Dank, aber das war's", begründet Harald Maack im Gespräch mit Daniel Kaiser seine Entscheidung, Wolle in den Serienruhestand zu schicken.

Daniel Kaiser spricht mit dem Schauspieler Harald Maack über seine Rolle als Jörn Wollenberger, genannt Wolle bei Notruf Hafenkante. Er erzählt, dass er auf der Straße häufig mit dem Namen Wolle angesprochen wird und dass er ein ganz ähnlicher Typ ist, wie sein Alter Ego. Nach 17 Jahren hört Harald Maack auf bei der ZDF Vorabendserie, weil er sich nach reiflicher Überlegung dazu entschlossen hat, nochmal was Neues zu machen. Die Rolle sei einfach auserzählt. In seinem Schauspielerleben hat Harald Maack meistens den sanften Liebling gespielt. Er hat den Wunsch, einmal einen Schurken im Tatort zu spielen. Das hat er bisher im Fernsehen erst einmal getan, in einer Folge der Krimi-Serie Soko Leipzig.

Harald Maack ist auf einem Dorf in Niedersachsen aufgewachsen. Er erzählt von seinem Schülerjob als Sackträger und seiner Lehre zum Speditionskaufmann in Hamburg. Zu seinem Job gehörte das Tauschen von Filmrollen auf Schiffen. Das hat ihm Appetit auf die große weite Welt gemacht. Inzwischen lebt der Schauspieler auf einem Dorf bei Bremen und vermisst Franzbrötchen. Bei seinem Dorfbäcker gibt es keine vernünftigen und deshalb hat er vor seinem Besuch beim NDR erstmal ein Franzbrötchen gegessen.

In der Serie Großstadtrevier hat Harald Maack auch einmal mitgespielt und wurde als Böser von Jan Fedder verhaftet. Danach erzählt der Schauspieler von seiner Begegnung mit Heidi Kabel. Die Plattdeutsch-Legende hat dazu beigetragen, seinen Weg als Schauspieler zu ebnen. Da Harald Maack Plattdeutsch aufgewachsen ist, hat er sich als junger Mann einfach beim Ohnsorg Theater vorgestellt und sich ins Gespräch gebracht. Der ehemalige Intendant des Theaters, Günther Siegmund hat ihm eine Chance gegeben und so stand er als Laie neben Heidi Kabel auf der Bühne.

Später ist Harald Maack für die Schauspielschule nach Hamburg ins Schanzenviertel gezogen und hat das Studium mit Taxifahren verdient und später als Navi-Tester. Er musste Anfang der 90er Jahre mit dem Auto durch Hamburg fahren und testen, ob das Navigationssystem korrekt funktioniert. Das war ein sehr gut bezahlter Job. Das Leben in der Stadt war auf die Dauer zu wenig naturnah für Harald Maack und ist deshalb mit seiner Frau zurück aufs Dorf gezogen. Er erzählt, dass er sehr gerne Holz hackt und das schon als Kind gelernt hat. Auch die plattdeutsche Sprache hat er schon als Kind gelernt. Bis heute spricht er mit seiner Familie nur Platt. An das Ohnsorg-Theater wollte er sich aber nicht binden, sondern experimentieren und viele unterschiedliche Genres ausprobieren. In dem Detlev Buck Film Karniggels hat er den Kuhmörder gespielt und in dem legendären Götz George Film einen Schiffsingenieur. Diese Rolle war sehr klein und er hat sie nur durch Zufall übernommen, weil er gerade bei Studio Hamburg in der Rollenvermittlung guten Tag gesagt hat. Ursprünglich war auch sein Engagement bei Notruf Hafenkante nicht dauerhaft geplant. In einer ersten Folge hatte er zunächst eine Episodenrolle gespielt und wurde erst später zu Jörn Wolle Wollenberger. In seinem Privatleben beschränkt sich sein Kontakt zur Polizei bisher auf einen Einbruck in seinem Zuhause. Der Täter wurde später der Gentleman-Einbrecher genannt, weil er von Zeugen als sehr gepflegt auftretend beschrieben wurde.

Daniel Kaiser und Harald Maack kommen danach noch einmal auf seinen Abschied bei Notruf Hafenkante zurück. Dieser Abschied ist für ihn sehr emotional gewesen, denn 450 Folgen haben ihn zur Mutter der Kompanie gemacht. Von seinen Fans gab es viele sehr berührende Reaktionen. Harald Maack hatte seinen Abschied nämlich in einem Instagram-Post öffentlich gemacht. Für die nächste Zeit hat der Schauspieler keine besonderen Pläne und das findet er gut so. Er möchte seine freie Zeit genießen und sich treiben zu lassen. Auf lange Sicht möchte er aber noch einige Rollen übernehmen.

Ähnlichkeit mit Serienfigur

Der Polizist Wolle ist so etwas wie die gute Seele des Polizeireviers, der Ruhepol, der für alle ein offenes Ohr hat und für Harmonie im Team sorgt. Das ist ein Charakterzug, den Harald Maack auch bei sich selbst erkennt. "Ich bin schon jemand, der es gerne gut hat und auch ruhig hat. Aber wie meine Frau so schön zu sagen pflegt, wenn ich mich aufrege, kann ich ganz schön laut werden", sagt der Schauspieler. Das komme aber eher selten vor.

Von der Spedition ins Ohnsorg Theater

Seine ersten Schritte in die große weite Welt machte der, in der niedersächsischen Provinz aufgewachsene Harald Maack im Rahmen einer Ausbildung zum Speditionskaufmann im Hamburger Hafen. In seiner Freizeit hatte er bereits bei einer plattdeutschen Bauernkomödie auf der Bühne gestanden und Blut geleckt. Nach dem Motto "Frechheit siegt" rief er nach Feierabend so oft beim Ohnsorg-Theater an, bis er schließlich zum damaligen Intendanten Günther Siegmund durchgestellt wurde. Mit "Moin, ich bin Nachwuchs und ich kann Plattdeutsch spielen" habe er sich vorgestellt und Siegmund davon überzeugt, in den Dorfgasthof von Ramelsloh zu kommen und ihn auf der Bühne zu sehen. Der Intendant war beeindruckt und bot ihm gleich eine Rolle in einem Stück mit Heidi Kabel an. Dort kam Harald Maack so gut an, dass weitere Rollenangebote folgten und er sich schließlich dazu entschloss, die Speditionslehre abzubrechen und stattdessen die Schauspielschule in Hamburg zu besuchen.

Schurke im "Tatort"

Inzwischen kann Harald Maack auf eine mehr als 40-jährige erfolgreiche Bühnenkarriere zurückblicken und ist mit seinen Rollen und seinem Privatleben sehr zufrieden. Einen großen Wunsch hat er allerdings: den Bösewicht in einem "Tatort" zu spielen. "Bei Soko Leipzig habe ich in Folge 5 mal den Bösen gespielt. Es war einfach nur schön. Im Theater habe ich in acht von zehn Fällen den Bösen gespielt und beim Film ist es genau umgekehrt. Das ist schade." Aber einmal sei er immerhin in einem Spielfilm "komplett verprügelt worden" und habe auch selbst ausgeteilt. Ansonsten ist er aber mehr der Mann für die "weiche Feel Good Rolle".

Wie geht es nach "Notruf Hafenkante" weiter?

Für die Zeit nach seinem Ausstieg bei "Notruf Hafenkante" hat Harald Maack noch keine Pläne, sondern freut sich auf die freie Zeit, die jetzt vor ihm liegt. "Ich habe für mich das Gefühl, dass ich bestimmte Sachen mal wieder auf die Reihe bringen will. Wer bin ich ohne Hafenkante? Wer bin ich ohne das alles? Das möchte ich gerne noch ein bisschen weitermachen. Und dann hoffe ich doch sehr, dass es irgendwann mal Anfragen gibt für den Bösen im Tatort oder so", schmunzelt Maack und betont aber auch: "Ich will den Job nicht an den Nagel hängen, sondern einfach nur mal gucken."

Im Gespräch mit Daniel Kaiser erzählt der Schauspieler auch von seiner Leidenschaft für perfekte Franzbrötchen, seiner Arbeit mit Detlev Buck und Götz George und er verrät, ob er privat schon einmal mit der Polizei zu tun hatte.

