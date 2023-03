"Nordsee ist Mordsee" und Co.: Die größten Nordsee-Filmklassiker Stand: 31.03.2023 06:00 Uhr Ob kleine Filmperlen wie "Nordsee ist Mordsee" oder große Produktionen wie "Radio Rock Revolution" und "Das Boot": Sie alle haben sich die Nordsee als Spiel- oder Drehort gewählt. Ein Blick auf die größten Nordsee-Filmklassiker.

Uwe: "Sach ma, kannst du auch mit richtigen Booten umgehen, so Segelboote?"

Dschingis: "Ja, warum?" Zitat aus: "Nordsee ist Mordsee" Zitat aus: “Nordsee ist Mordsee”

Uwe (gespielt von Uwe Bohm) und sein Freund Dschingis (Dschingis Bowakow) wollen weg. Es ist 1976 und der Film heißt "Nordsee ist Mordsee". Bis heute gilt er als das Meisterwerk von Hark Bohm. Der Regisseur verbringt den Großteil seiner Jugend auf Amrum, also an der Nordsee. Kein Wunder, dass seine jugendlichen Helden mit einer Jolle von Hamburg in Richtung Nordsee aufbrechen. An der Elbmündung ins Meer werden sie entdeckt.

"Nordsee ist Mordsee": Rückenwind von Udo Lindenberg

Ohne Frage ist auch Udo Lindenbergs Musik mit ein Grund für die Langlebigkeit von "Nordsee ist Mordsee". In "Ich träume oft davon, ein Segelboot zu klau'n" singt er: "Jetzt wollen wir doch mal sehen, wohin die Reise geht und wohin der Wind mich weht. Es muss doch irgendwo 'ne Gegend geben für so'n richtig verschärftes Leben."

"Radio Rock Revolution": Piratensender auf hoher See

Musikalisch ebenfalls ziemlich seefest ist der britische Film "Radio Rock Revolution". Der Streifen erzählt eine fiktive Geschichte, die aber von wahren Umständen inspiriert ist. Obwohl die Beatles und die Stones die Musikwelt in den 1960er-Jahren verändern, gibt es konservative Kräfte, die solche Musik nicht im Radio wollen. Also senden die "Piraten" vom Schiff im neutralen Meer. Gedreht wird an der schottischen Nordseeküste, mit Stars wie Philip Seymour Hoffman, Bill Nighy und Kenneth Branagh.

"Sprengkommando Atlantik": Rooger Moore rettet Bohrinsel

Starbesetzt ist auch "Sprengkommando Atlantik". Im Original heißt er "North Sea Hijack". Roger Moore spielt einen Terrorismusexperten, der eine Bohrinsel beschützen soll. Der Film ist ein Reißer, in dem Roger Moore immer einen flotten Spruch auf den Lippen hat. Im Grunde genommen spielt er James Bond, aber ohne die Lizenz zum Töten.

Die Lizenz zum Blödeln hat der Komiker Otto in seinen Filmen. Gerade die frühen Werke spielen oft an der Nordsee. Auch norwegische Produktionen drehen hier immer wieder. So die Kult-Serie Sløborn, über eine nordfriesische Insel mit Virusproblem, oder der Actionkracher "The Burning Sea": Hier sackt die Erde weg und zerstört mehrere Bohrinseln.

Riesenerfolg "Das Boot": Nordsee wird zum Nordatlantik

Ein ganz wichtiger Nordseefilm spielt technisch gesehen gar nicht in der Nordsee: U 96 in Wolfgang Petersens "Das Boot" bewegt sich im Film im Nordatlantik. Gedreht wird aber viel in der Nordsee, vor Helgoland, wo zum Beispiel ein elf Meter langes, ferngesteuertes Modell zum Einsatz kommt. Auch viele der aufregenden Sturmbilder im Film sind vor Nordsee-Kulisse entstanden. Eine Metallattrappe, auf der mehrere Darsteller während der Dreharbeiten in der Nordsee stehen, zerbricht eines Tages bei starker Strömung. Der Ersatz ist so teuer, dass deswegen fast der ganze Dreh abgebrochen wird.

"Das Boot" wird ein Riesenerfolg. Steven Spielberg leiht sich das Elf-Meter-Modell für seinen ersten Indiana Jones-Film aus. Seit einigen Jahren entsteht eine neue "Das Boot"-Serie, die vor Helgoland gedreht wird. Die Nordsee ist und bleibt ein faszinierender Ort für Filmschaffende.

