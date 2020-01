Stand: 08.01.2020 09:15 Uhr - Hamburg Journal

Udos Filmpremiere lockt Promis nach Hamburg

Ein neuer Kinofilm über das Leben von Rockstar Udo Lindenberg hat am Dienstagabend für einen gut gefüllten roten Teppich und einen Fan-Auflauf vor dem Hamburger Cinemaxx-Kino am Dammtor gesorgt. 3.500 Gäste wollten sich die Weltpremiere von "Lindenberg! Mach dein Ding", die in allen Sälen des Kinos gezeigt wurde, nicht entgehen lassen. "Udo! Udo!", riefen die Fans dem Star des Abends zu, der sich mit dem Darsteller zeigte, der ihn im Film verkörpert: Jan Bülow. Und wie ist der Film? "Mit einer solchen Liebe, so genial gemacht", sagte der 73-jährige Lindenberg vor Beginn des Streifens.

Neuer Lindenberg-Kinofilm feiert Premiere Hamburg Journal - 07.01.2020 19:30 Uhr Im Cinemaxx am Dammtor hat der Film "Lindenberg! Mach dein Ding" über das Leben von Panikrocker Udo Lindenberg Weltpremiere. Julia Wulf spricht mit Regisseurin Hermine Huntgeburth.







"Ein Wahnsinn, was Hamburg auf die Beine stellt"

Unter den Gästen war auch Regisseurin Hermine Huntgeburth. "Ein Wahnsinn, was Hamburg auf die Beine stellt", sagte sie. "Udo ist ein Künstler, der damals wichtig war und auch heute noch wichtig ist und der ein politisches Bewusstsein und Selbstironie hat." Auch die Schauspieler Charly Hübner, Max von der Groeben, Ruby O. Fee, Julia Jentsch und Detlev Buck zeigten sich auf dem roten Teppich, ebenso wie NDR Moderator Carlo von Tiedemann und Sängerin Jasmin Wagner.

Weltpremiere in Hamburg: "Lindenberg! Mach dein Ding"



















Film kommt am 16. Januar ins Kino

Der 135 Minuten lange Film kommt am 16. Januar in die Kinos. In "Lindenberg! Mach dein Ding" wird der teils steinige Aufstieg Lindenbergs, der von Jan Bülow gespielt wird, erzählt. Udos Vater (Charly Hübner) kann an den Plänen seinen Sohnes nicht viel finden, denn bislang waren alle Lindenbergs Klempner - und erfolglos. Doch seine Mutter (Julia Jentsch) glaubt an den eigensinnigen Udo. Schließlich findet sich Lindenberg selbst, macht sein Ding und wird so der erfolgreiche Rockstar, der er heute noch ist.

Mehr als die Hälfte des Drehs fand in Hamburg statt. So gehörten Ende 2018 unter anderem die Reeperbahn, der Alte Elbtunnel und die Laeiszhalle zu den Motiven. Seit Mitte der 90er-Jahre residiert der Wahlhamburger im Luxushotel "Atlantic" an der Außenalster.

