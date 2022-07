Hamlet, O.J., Darth Vader: Erst bewundert, dann gescheitert Stand: 26.07.2022 14:26 Uhr Gefallene Helden gibt es viele - in der Musik, der Kunst, dem Filmgeschäft oder dem Sport. Ein Beispiel ist Jan Ullrich, der die Tour de France gewann und dann mit Dopingvorwürfen Schlagzeilen machte.

von Danny Marques

Heute ist es 25 Jahre her, dass Jan Ullrich die Tour de France gewann. Ein bespielloser Erfolg, dem aber auch ein beispielloser Absturz im Auge der Öffentlichkeit folgte: Dopingvorwürfe, Alkoholprobleme, Gewaltausbrüche. Wohl nicht ganz zu Unrecht kann man sagen: Ein gefallener Held. Das ist ein Typus, den es so immer wieder gibt, mal real, mal fiktional.

Ein unschuldiger Junge wird zum Bösewicht

"Ich bin dein Vater, Luke!" Darth Vader - er war nicht immer der Bösewicht. Eigentlich heißt er Anakin Skywalker. Ein kleiner Junge vom Planeten Tatooine, er wird von den edlen Jedi-Rittern entdeckt und ausgebildet und wird zum Ehrenmann. Schließlich lässt er sich aber von der dunklen Seite der Macht verführen, was seinen Mentor Obi-Wan Kenobi verzweifeln lässt: "Du warst der Auserwählte." Star Wars-Erfinder George Lucas hat mal gesagt, dass die ersten sechs Filme der Saga ursprünglich mal den Untertitel "Die Tragödie des Darth Vader" haben sollten.

Shakespeares Hamlet ist ein gefallener Held

Auch Shakespeares Hamlet ist ein gutes Beispiel für einen gefallenen Helden - eigentlich will er den Mord an seinem Vater rächen. Dazu will er so tun, als sei er verrückt geworden. Doch der Plan läuft aus dem Ruder. Im Affekt ersticht er Berater Polonius. Hamlets Geliebte Ofelia verstört das so sehr, dass sie sich das Leben zu nehmen scheint. "Sein oder nicht sein" - immer wieder hadert Hamlet mit sich. Seine vielen Monologe lassen vermuten, dass Hamlet den Wahnsinn irgendwann nicht mehr nur spielt, sondern wirklich den Verstand verliert. Am Ende stirbt er selbst als Prinz, der so gar nichts Royales mehr hat. Als gefallener, aber auch tragischer Held.

Es gibt auch gefallene Heldinnen

Gefallene Helden müssen übrigens nicht unbedingt männlich sein. Als die Unternehmerin Elizabeth Holmes 2003 mit ihrer Firma Theranos an den Markt geht, ist das eine Sensation. Sie verspricht Bluttests, für die man kaum Blut abnehmen muss. Investoren geben ihr dafür Milliarden. Sie ziert das Cover fast aller wichtigen Zeitschriften, wird zum It-Girl des Silicon Valley. Doch ihre Tests sind totaler Quark. Wegen Betrugs wird sie schuldig gesprochen. Das Strafmaß wird im Herbst verkündet: bis zu 20 Jahre Haft.

Eine Verfolgungsjagd wie aus einem Film: Footballer O.J. Simpson

"This is A.C. I have O.J. in the car": O.J. auf der Flucht im Auto - diese Bilder gehen 1994 um die Welt. O.J. Simpson ist einer der größten Stars des American Football, vergleichbar mit Lothar Matthäus im Fußball. Simpson wird verdächtigt, seine Frau und ihren Liebhaber ermordet zu haben. Es ist ein atemberaubender Absturz. Mit Werbeverträgen ist O.J. Simpson einer der ersten Sportler, die auch neben dem Platz eine Riesenkarriere machen. Der Prozess gegen ihn ist ein Medienspektakel. Wenn der am Tatort gefundene Handschuh O.J. nicht passt, dann muss die Jury ihn freisprechen, sagt sein Anwalt damals. Der Handschuh passt nicht, das heißt Freispruch. Jahre später geht der Footballer dann aber doch ins Gefängnis, wegen Raubes.

Die Musikwelt hat viele Helden fallen sehen

Auch die Musikwelt hat gerade im Rahmen der #metoo-Bewegung einige Helden fallen sehen. Michael Jacksons Ruf ist nachhaltig beschädigt, Placido Domingos ebenso. Der Sänger R.Kelly wurde zu einer langen Haftstrafe verurteilt - 30 Jahre Gefängnis. Unter anderem wegen sexueller Ausbeutung, darunter auch von Minderjährigen. Ab Mitte der Neunziger-Jahre war R. Kelly einer der größten Namen im Showgeschäft. Mit erfolgreicher Solokarriere und als Songschreiber für andere, er durfte sogar bei der Trauerfeier für Whitney Houston singen.

Doku und Podcast über Jan Ullrich

Egal ob erfunden oder real, in Film, Musik oder Literatur - gefallene Helden gibt es in praktisch jedem denkbaren Bereich. Ein Typus, so alt wie die Menschheit. Sogar der Teufel an sich ist ja ein gefallener Held. Egal ob man ihn Satan oder Luzifer nennt - er ist ein gefallener Engel. Vielleicht sollte die Menschheit überdenken, einzelne Personen auf einen Sockel zu stellen. Mehr über den gefallenen Helden Jan Ullrich gibt es im Podcast "Jan Ullrich - Held auf Zeit" in der ARD Audiothek, oder in der Dokuserie "Being Jan Ullrich" in der ARD Mediathek.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch in den Tag | 27.07.2022 | 06:20 Uhr