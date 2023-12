Schauspielerin Ingrid Steeger ist tot Stand: 22.12.2023 17:10 Uhr Ingrid Steeger ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Das hat ihr Freund Rolf Löbig der "Bild"-Zeitung bestätigt. Steeger gehörte zu den beliebtesten Fernsehstars der 70er-Jahre.

Ingrid Steeger starb in einem Krankenhaus in Bad Hersfeld. Zu Beginn ihrer schauspielerischen Laufbahn wurde sie meist als freizügige Softsex-Darstellerin und Ulknudel besetzt. Populär wurde sie vor allem durch die Fernsehserie "Klimbim" von Michael Pfleghar. Die Serie lief von 1973 bis 1979. Dort spielte Steeger an der Seite von Elisabeth Volkmann, Horst Jüssen, Wichart von Roëll und Peer Augustinski. Der Wechsel ins seriöse Fach gelang ihr unter anderem 1992 mit der Rolle als Mona in dem Fernseh-Vierteiler "Der große Bellheim" von Dieter Wedel.

Der Fotograf Frank Quade machte sie zum Fotomodell. Sie wurde unter anderem das Werbegesicht der Marken Rolo und Old Spice. Damit war sie einer der ersten weiblichen deutschen Stars, die für Markenprodukte warben.

Ein bewegtes und tragisches Beziehungsleben

Schlagzeilen machte Ingrid Steeger auch durch ihre zahlreichen Beziehungen und Scheidungen. Sie war unter anderem mit dem Kameramann Lothar Elias Stickelbrucks und dem US-amerikanischen Umweltschützer Tom LaBlanc verheiratet und lebte mit dem Schauspieler Bernd Seebacher und Regisseur Dieter Wedel zusammen.

1997 zog Ingrid Steeger nach Hamburg, ab 2010 lebte sie in München Schwabing. Von dort zog sie 2020 nach Bad Hersfeld, wo sie mit ihrer Schwester Jutta zusammen wohnte. Nach gesundheitlichen Problemen und einem Sturz im September 2022 lebte sie in einem Pflegeheim.