Stand: 04.09.2020 13:55 Uhr - NDR 90,3

"Gegen die Wand"-Schauspieler Birol Ünel gestorben

Der Schauspieler Birol Ünel ist tot. Er starb am Donnerstag im Alter von 59 Jahren nach schwerer Krankheit in einem Krankenhaus in Berlin. Das bestätigten die Intendantin des Berliner Maxim Gorki Theaters, Shermin Langhoff, und der Hamburger Regisseur Fatih Akin über eine Sprecherin.

Fatih Akin und Birol Ünel heimsen 2004 Goldenen Bären ein

Birol Ünel wurde vor allem mit Akins Filmen wie "Gegen die Wand" und "Soul Kitchen" bekannt. Das Drama "Gegen die Wand", in dem Ünel als Hauptdarsteller einen verlebten Typen mimt und eine Scheinehe eingeht, gewann 2004 den Goldenen Bären in Berlin. An seiner Seite war damals Sibel Kekilli zu sehen. 2015 spielte er in der Verfilmung von Hape Kerkelings Buch "Ich bin dann mal weg". "Ruhe in Frieden, mein Freund", schrieb Fatih Akin am Freitag auf dem Instagram-Account seiner Produktionsfirma. "Du hattest ein Licht in Dir, das mich immer überwältigt hat."

Leinwand-Debüt 1988 an der Seite von Tony Curtis

Ünel wurde in Silifke in der Türkei geboren und wuchs in Brinkum bei Bremen auf. Später studierte er an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover. Sein Kinodebüt feierte der Schauspieler 1988 an der Seite von US-Schauspieler Tony Curtis in "Der Passagier - Welcome to Germany".

