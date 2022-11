Europäischer Filmpreis: Schauspielerin Meltem Kaptan nominiert Stand: 08.11.2022 14:14 Uhr Meltem Kaptan ist für ihre berührende Darstellung in der NDR Kino-Koproduktion "Rabiye Kurnaz gegen Georg W. Bush" für den Europäischen Filmpreis nominiert. Am 10. Dezember wird er vergeben.

Ob sie die Auszeichnung tatsächlich bekommt, liegt in der Hand der mehr als 4.300 Mitglieder der Europäischen Filmakademie, die die Preisträger auswählen. Der 35. Europäische Filmpreis wird am 10. Dezember in Reykjavik, Island verliehen.

"Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush": Wahre Geschichte um Bremer Hausfrau gegen US-Justiz

"Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush" schildert, wie der Kampf um die Freilassung ihres Sohnes Murat aus dem Gefangenenlager Guantanamo die türkische Hausfrau Rabiye Kurnaz, gespielt von Meltem Kaptan, direkt in die Weltpolitik katapultiert - und schließlich vor den Supreme Court in Washington DC. An ihrer Seite steht dabei der Menschenrechtsanwalt Bernhard Docke, gespielt von Alexander Scheer.

Meltem Kaptan war für ihre Darstellung bereits auf der Berlinale mit dem Silbernen Bären ausgezeichnet worden, mit der Lola beim Deutschen Filmpreis und mit dem Deutschen Schauspielpreis. Auch in anderen Kategorien wurde das Werk mehrfach auf Festivals geehrt.

Murat Kurnaz wird dargestellt von Abdullah Emre Öztürk. In weiteren Rollen sind u. a. Charly Hübner, Nazim Kirik, Sevda Polat, Abdullah Emre Oztürk, Jeanette Spassova, Abak Safaei-Rad und Alexander Hörbe zu sehen. Der Film ist eine deutsch-französische Koproduktion der Kölner Pandora Film Produktion mit Iskremas, der französischen Cinema Defacto (Tom Dercourt) und der ARD.

Meltem Kaptan tritt in der Kategorie "Beste Darstellerin" gegen die Schauspielerinnen Penélope Cruz (Parallele Mütter; Madres paralelas), Zar Amir Ebrahimi (Holy Spider), Vicky Krieps (Corsage) und Léa Seydoux (Un beau matin) an.

Meltem Kaptan: Vom Shooting-Star zur preisgekrönten Schauspielerin

Meltem Kaptans Eltern stammen aus einem Fischerdorf am Schwarzen Meer, haben ihren Töchtern alle Freiheiten gelassen. Auch für eine unsichere künstlerische Laufbahn. "Unser Papa hat immer gesagt, ich will starke Frauen, ich will starke Mädels", erzählt Meltem Kaptan.

Nach der Schule studiert die Ostwestfälin zunächst in Marburg: Anglistik, Medienwissenschaft und Grafik und Malerei. Später folgt eine Gesangs- und Schauspielausbildung in Istanbul und Washington D.C.. In Marburg gehört sie zu den Gründungsmitgliedern des English Theatre, in den USA spielt sie in Musicals wie "West Side Story", "Boy Meets Girl" und "Sweeney Todd".

Kaptan ist zudem erfahrene Hörfunkerin und Sprecherin, hat Radio-Comedy Formate entwickelt, tritt bei Bülent Ceylan und der Ladies Night auf - eine Sendung, die sie seit 2019 moderiert. Außerdem ist sie als Autorin tätig - etwa "Verliebt, verlobt, verbockt - meine türkisch-deutsche Hochzeit" - und geht in ihrer Comedy Fragen nach wie: Warum tragen Frauen als Superheldinnen immer Latex und High Heels? Und warum gibt es so wenig Superheldinnen?

VIDEO: Schauspielerin und Komikerin Meltem Kaptan (15 Min)

Schlagwörter zu diesem Artikel Filmfestival Spielfilm