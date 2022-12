Europäischer Filmpreis 2022: Meltem Kaptan geht leer aus Stand: 10.12.2022 22:39 Uhr Meltem Kaptan war für ihre berührende Darstellung in der NDR Kino-Koproduktion "Rabiye Kurnaz gegen Georg W. Bush" für den Europäischen Filmpreis nominiert, Vicky Krieps für Hauptrolle in "Corsage".

Die Luxemburgerin Vicky Krieps wurde bei der Preisgala in Reykjavik am Sonnabend bei den European Film Awards als beste Schauspielerin ausgezeichnet. Sie spielt im Drama "Corsage" der Österreicherin Marie Kreutzer die 40-jährige Kaiserin Elisabeth.

Die Preise wurden am Sonnabend bei einer Gala in Reykjavik vergeben. Mehr als 4.300 Mitglieder der Europäischen Filmakademie hatten bestimmt, wer die Preisträgerinnen und Preisträger des 35. Europäischen Filmpreises sind. Andreas Dresens Drama "Rabiye Kurnaz gegen Georg W. Bush" wurde bereits mit drei Lolas beim Deutschen Filmpreis prämiert.

"Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush": Wahre Geschichte um Bremer Hausfrau gegen US-Justiz

"Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush" schildert, wie der Kampf um die Freilassung ihres Sohnes Murat aus dem Gefangenenlager Guantanamo die türkische Hausfrau Rabiye Kurnaz, gespielt von Meltem Kaptan, direkt in die Weltpolitik katapultiert - und schließlich vor den Supreme Court in Washington DC. An ihrer Seite steht dabei der Menschenrechtsanwalt Bernhard Docke, gespielt von Alexander Scheer.

Meltem Kaptan war für ihre Darstellung bereits auf der Berlinale mit dem Silbernen Bären ausgezeichnet worden, mit der Lola beim Deutschen Filmpreis und mit dem Deutschen Schauspielpreis. Auch in anderen Kategorien wurde das Werk mehrfach auf Festivals geehrt.

Die Kölner Comedienne und Schauspielerin Kaptan trat in der Kategorie "Beste Darstellerin" gegen die Schauspielerinnen Penélope Cruz (Parallele Mütter; Madres paralelas), Zar Amir Ebrahimi (Holy Spider), Vicky Krieps (Corsage) und Léa Seydoux (Un beau matin) an.

