Berlinale 2025: Ehrenbär für Swinton, Start mit Tykwer-Drama

Die 75. Internationalen Filmfestspiele in Berlin verleihen der Schauspielerin Tilda Swinton den Goldenen Ehrenbären für ihr Lebenswerk. Eröffnet wird die Berlinale am 13. Februar mit dem deutschen Drama "Das Licht" von Tom Tykwer.

"Die Bandbreite von Tilda Swintons Werk ist atemberaubend. Sie bringt so viel Menschlichkeit, Mitgefühl, Intelligenz, Humor und Stil ins Kino und erweitert durch ihre Arbeit unsere Vorstellungen von der Welt. Tilda ist eines unserer modernen Filmidole und seit langem auch Teil der Berlinale-Familie", sagte die neue Berlinale-Intendantin Tricia Tuttle über die Schottin, die 2013 in Hamburg den Douglas-Sirk-Preis erhalten hatte.

Tykwer-Drama außer Konkurrenz

Tykwers Film "Das Licht" wird bei den Festspielen außer Konkurrenz laufen. Die Weltpremiere soll in Anwesenheit des Berliner Regisseurs stattfinden. Darin geht es um die deutsche Mittelschichtsfamilie Engels, die ins Straucheln gerät. Die Hauptrollen spielen Lars Eidinger, Nicolette Krebitz, Elke Biesendorfer, Julius Gause und Tala Al-Deen. Letztere spielt eine Haushälterin mit vielen Geheimnissen.

Todd Hanyes: US-Regisseur bekannt für Melodramen

Noch hat das Festival keine Beiträge für den Wettbewerb bekannt gegeben. Fest steht, dass der US-amerikanische Regisseur Todd Haynes den Juryvorsitz übernimmt. Der Drehbuchautor und Produzent ist bekannt für sein Melodrdam "Dem Himmel so fern" (2002), "I'm not there" (2007), eine fiktive Bob-Dylan-Biografie und "Carol" (2016), alle in Hauptrolle besetzt mit Cate Blanchett und zuletzt etwa mit "May December" aus dem Jahr 2023.

European Shooting Stars 2025 - Mannheimerin Devrim Lingnau dabei

Beim Berliner Filmfest widmet sich die European Film Promotion jährlich dem Schauspielnachwuchs und zeichnet die "European Shootings Stars" aus. Zuletzt gehörte hierzu etwa die in Hamburg geborene Schauspielerin Leonie Benesch. 2025 werden erneut zehn Talente in Berlin vorgestellt. Mit dabei ist etwa die Hauptdarstellerin der erfolgreichen Geschichtsserie "Die Kaiserin", Devrim Lingnau. Die 26-Jährige habe in dem britischen Horrorfilm "Carmilla" beeindruckt, hieß es in der Begründung der European Film Promotion für die Einladung. In der zweiten Staffel von "Die Kaiserin" ist Lingnau bei Netflix aktuell wieder als Kaiserin Sisi zu sehen.

