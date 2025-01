80 Jahre Befreiung von Auschwitz: Spielfilme und Dokus in ARD und Arte Stand: 27.01.2025 10:00 Uhr Am 27. Januar jährt sich die Befreiung des KZ Auschwitz Birkenau zum 80. Mal. Eine Zusammenstellung von Spiel- und Dokumentarfilmen zum Jahrestag in der ARD Mediathek.

Zum 80. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz zeigen viele Sender Spiel- und Dokumentarfilme über den Holocaust. Außerdem haben viele Programmkinos eine bundesweite Kino-Initiative gestartet. Hier eine kleine Übersicht der Filme im NDR Fernsehen - und bei Arte.

Aus einem deutschen Leben - Film mit Götz George als KZ Kommandant im NDR

Basierend auf der Biografie von Rudolf Höß, dem berüchtigten Kommandanten des KZs Auschwitz, erzählt der Film "Aus einem deutschen Leben" von Kotulla Theodor aus dem Jahr 1977 die fiktive Lebensgeschichte des Franz Lang (gespielt von Götz George). Bereits im Ersten Weltkrieg führt er als Soldat gewissenhaft seine Befehle aus. Auch im zivilen Leben gehört Lang zu jener Sorte Mensch, für die der Auftrag eines Vorgesetzten ohne Wenn und Aber durchzuführen ist. Nach der Machtergreifung der Nazis erkennen die Militärs sehr schnell, dass sie in Lang einen idealen Schergen vor sich haben: Er hinterfragt nicht, er gehorcht, was immer man ihm befiehlt.

So steigt er zum Lagerkommandanten von Auschwitz auf. In diesem KZ wurden Millionen von Menschen, vor allem Juden, ermordet. Für Lang keine moralische Frage, sondern die simple Ausführung eines Befehls. Es spielen neben Götz George u.a. Kai Taschner, Elisabeth Schwarz. mit: FSK: ab 12 Jahren. Sendedatum NDR Fernsehen: Montag, 27. Januar ab 23:15 Uhr. In der ARD Mediathek online ab 27. Januar bis zum 27. April 2025.

"Winterreise" - Spielfilm mit Dokumaterial von 2020 mit Bruno Ganz im NDR Fernsehen

Martin Goldsmith wuchs als ein gewöhnlicher, US-amerikanischer Junge auf. Aber von seiner Kindheit an hing ein großer Schatten über der Familie. Er wusste nur, dass seine Eltern, beide säkuläre Juden, aus Deutschland stammten und dass seine Verwandtschaft im Zweiten Weltkrieg gestorben sei. Für seine Eltern hatte in Amerika ein neues Leben angefangen, ein Leben, in dem man keine Frage über die Vergangenheit stellt. Erst als erwachsener Mann, nach dem Tod seiner Mutter, brach Martin den Bann und befragte seinen Vater zu der deutschen Vergangenheit.

Mithilfe von außergewöhnlich verwendetem Archivmaterial und inszenierten Interviews, die auf Gesprächen zwischen Martin und seinem Vater (gespielt von Bruno Ganz) basieren, gelingt dem dänischen Regisseur und Drehbuchautor Anders Østergaard (Martin Goldsmith hat es mit verfasst) mit "Winterreise" eine spannende und berührende Filmerzählung über Identität, Musik, Liebe in und nach dunklen Zeiten. Es spielen mit: Bruno Ganz, Dani Levy, Leonard Scheicher. FSK: ab 12 Jahren. Sendedatum NDR Fernsehen: Dienstag, 28.01.2025 01.35 Uhr.

"Stolpersteine - Gegen das Vergessen" - Doku über Opfer des Nationalsozialismus

Mehr als 100.000 Stolpersteine erinnern in über 30 Ländern Europas an die Opfer des Nationalsozialismus. Es ist das größte dezentrale Mahnmal der Welt. Das Projekt, das in den 90er-Jahren von dem Künstler Gunter Demnig ins Leben gerufen wurde, wächst stetig. Die Dokumentation erzählt von den persönlichen Geschichten hinter den Steinen und Herausforderungen unserer Erinnerungskultur. Die WDR Doku aus dem Jahr 2024 von Regisseur Marius Möller ist bei Arte zu sehen.

Sendedatum Arte: Montag, 27. Januar ab 10.25 Uhr. Jetzt bereits online in der Arte Mediathek - bis zum 21. Februar 2025.

Weitere Informationen "Die Ermittlung": Das Grauen von Auschwitz vor Gericht Die Produktion basiert auf Aufzeichnungen des ersten Auschwitz-Prozesses und ist mit 60 Schauspielern inszeniert. Zu sehen jetzt in der ARD Mediathek als elfteilige Serie. mehr

VIDEO: Anne Frank als KI-Version: Erinnerungskultur im Wandel (5 Min)

Dieses Thema im Programm: Film im NDR | 27.01.2025 | 23:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Zeitgeschichte NS-Zeit Zweiter Weltkrieg