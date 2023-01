50 Jahre Sesamstraße - und NDR 2 feiert mit! Sendedatum: 06.01.2023 05:00 Uhr Am Freitag den 6. Januar klingelt der Wecker in der Sesamstraße etwas früher, denn Ernie und Bert sind zu Gast bei Elke Wiswedel und Jens Mahrhold im NDR 2 Morgen.

"Der, die, das. Wer? Wie? Was?" Seit 50 Jahren singt Deutschland den Titelsong der Sesamstraße und hat dabei gelernt: "Wer nicht fragt, bleibt dumm." Nach diesem Motto machen Elmo, Samson und Co. Lust darauf, neugierig zu sein - und selbstbewusst nachzufragen. Die deutsche Sesamstraße begeistert seit ihrem Start am 8. Januar 1973 kleine und große Zuschauerinnen und Zuschauer.

NDR 2 Hörer*innen haben die Chance, Tickets für das seit langem ausverkaufte große Jubiläumskonzert mit Ernie und Bert und dem NDR Elbphilharmonie Orchester am 28. Januar in der Elbphilharmonie zu gewinnen. Einfach den NDR 2 Morgen im Radio hören und mitmachen.

Ernie und Bert im NDR 2 Morgen

Martin Paas und Carsten Haffke sind Ernie und Bert. Seit 2006 spielt und spricht Martin Paas Ernie, Carsten Haffke ist ebenso lange Bert. Anlässlich des Jubiläums 50 Jahre deutsche Sesamstraße am 8. Januar 2023 haben wir bei NDR 2 mit den beiden Puppenspielern gesprochen.

ARD Mediathek: Die Sammelseite zum 50. Jubiläum der Sesamstraße findet ihr hier.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 | Der NDR 2 Morgen | 06.01.2023 | 05:00 Uhr