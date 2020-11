Die neue Sesamstraßen App ist da!

Die Sesamstraßen App wurde neu gestaltet, nun ist es noch leichter, zu den Spielen und lustigen Filmen zu gelangen. Die App für Tablets und Smartphones ist eigens für Kinder gestaltet und einfach zu bedienen. Lesen können muss man dafür nicht.

Download im App Store und bei Google Play Sesamstrasse App für iOS runterladen Hier können Sie sich die Sesamstrasse App für iOS kostenlos herunterladen. extern Sesamstrasse App für Android runterladen Hier können Sie sich die Sesamstrasse App für Android kostenlos herunterladen. extern

Im Spielebereich steht eine wechselnde Auswahl an lustigen und lehrreichen Spielen zur Verfügung. Der neue Player bietet einen sicheren Zugang zu Sesamstraßen Videos. Unterteilt in einzelne Kategorien (z.B. "Musik" oder "Ernie und Bert") können Clips mit den beliebten Figuren aus der Sesamstraße gestreamt werden. Die werbefreie Sesamstraßen App gibt es kostenlos als Android- oder iOS-Version in den App-Stores von Apple und Google.