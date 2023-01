"1899": Keine weiteren Staffeln für deutsche Mystery-Serie Stand: 03.01.2023 13:55 Uhr Die geplanten Staffeln 2 und 3 der deutschen Netflix-Serie "1899" werden nicht produziert. Am Montag haben die Showrunner Jantje Friese und Baran Bo Odar auf Social Media das Aus der Fortsetzung mitgeteilt.

Große Enttäuschung bei vielen Fans der Mystery-Serie "1899". Die geplante Fortsetzung der Serie wird ausgesetzt. Die acht Folgen der ersten Staffel waren weltweit im November 2022 veröffentlicht worden.

Jantje Friese und Baran Bo Odar, die bereits "Dark" für den Streamingdienst produziert hatten, gaben auf ihren Social-Media-Accounts bekannt: "Schweren Herzens müssen wir euch mitteilen, dass 1899 nicht erneuert wird. Wir hätten liebend gern diese unglaubliche Reise mit einer zweiten und dritten Staffel beendet, so wie mit Dark", so die Kreativen auf Englisch. "Aber manchmal entwickeln sich die Dinge eben nicht wie geplant. So ist das Leben." Vom Streamingdienst Netflix lag zunächst kein Statement dazu vor.

Darum geht es in Staffel 1 der Mystery-Serie "1899"

"Vor sechs Stunden haben wir eine Nachricht bekommen. Wir vermuten, dass sie von der Prometheus stammt. Sie könnten noch am Leben sein!", heißt es auf dem Dampfschiff Kerberos in der Serie "1899". Was zunächst wie ein Dialog aus dem Film "Prometheus - Dunkle Zeichen" von Ridley Scott aus dem Jahr 2012 klingt, ist vielleicht eine der vielen Anspielungen der Showrunner Jantje Friese und Baran bo Odar an die Filmgeschichte. Im Sci-Fi-Thriller mit Noomi Rapace und Michael Fassbender sucht eine Expedition im All nach den außerirdischen Ursprüngen des menschlichen Lebens.

Andreas Pietschmann als Kapitän der Kerberos

Nun ist in der Mystery-Serie "1899" die spannende Frage, was die Besatzung und die Passagiere der Kerberos auf hoher See vorfinden, wenn sie dem Hilferuf des Schiffes Prometheus folgen. Auf der Kerberos reisen viele europäische Auswanderer im Jahr 1899 Richtung New York. Dort wollen sie im neuen Jahrhundert ihr Glück finden.

Unterschiedliche Nationalitäten sind an Bord, darunter ein deutscher Kapitän - gespielt von Andreas Pietschmann, der sieben Jahre lang am Thalia Theater in Hamburg gewirkt hat. Als sie das zweite Schiff auf dem offenen Meer treibend finden, verläuft die Reise ganz anders, als geplant. Zum Cast gehören neben Andreas Pietschmann ("Dark", "Wilsberg: Alles Lüge") etwa Emily Beecham ("Little Joe", "Cruella"), Aneurin Barnard ("Peaky Blinders"), Lucas Lynggaard Tønnesen ("The Rain") und Alexandre Willaume-Jantzen ("Das Rad der Zeit").

Hype um die Serie "1899" im Netz: acht Episoden à 50 Minuten

Die acht Kapitel seien der "absolute Wahnsinn", schreibt ein Kino-Fachmagazin auf Twitter. Die Mystery-Serie "1899" sei "Wahnsinn im reinsten Sinne des Wortes. Eines der anspruchsvollsten Projekte der Streamingplattform in 2022. Die Fans von 'Dark' werden mehr als zufrieden sein", schreibt eine andere Film-Fanwebsite.

Anspruchvolle Unterhaltung in vielen Sprachen

Viele Nationalitäten spielen in der Serie mit - alle Rollen sprechen ihre eigene Sprache, die nur untertitelt, aber nicht synchronisiert wird. Dazu gehört Deutsch, Japanisch, Spanisch, Kantonesisch, Portugiesisc, Französisch und Dänisch. Die acht Kapitel wurden im Studio Babelsberg vor komplett virtueller Kulisse vom Mai bis November 2021 mit LED-Technologie gedreht.

Set-Designer Udo Kramer stammt aus Norddeutschland

Der Set-Designer Udo Kramer stammt aus dem niedersächsischen Cloppenburg. Unter anderem hat er mit Regisseur Detlev Buck für "Same Same But Different" gearbeitet sowie für die Serie "Black Mirror" und die drei Staffeln "Dark". Er hat in Hollywood bei "Resident Evil" und "Mission Impossible" im dritten Kapitel mitgewirkt.

NDR Autorin und Serien-Expertin Katharina Ratzmann von "N-Joy" findet "die Spannung gut aufgebaut. Eine groß produzierte Serie, höchstgradig professionell gemacht von A-Z, die garantiert viele Fans haben wird".

