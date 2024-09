chor.com - Europas Vokalmusikszene trifft sich in Hannover Stand: 10.09.2024 10:20 Uhr Die chor.com ist alle zwei Jahre der wichtigste europäische Treffpunkt der Vokalmusikszene und wird vom Deutschen Chorverband vom 26. bis 29. September 2024 erneut in der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover veranstaltet.

Seit 2011 hat sich die chor.com zu einer zentralen Plattform für Chorleiter*innen, Chormanager*innen, Musikpädagog*innen, Kirchenmusiker*innen, Verleger*innen, Sänger*innen und alle weiteren an Chormusik Interessierten entwickelt. Hier informiert man sich über die aktuellsten Trends in der Vokalmusikszene, begegnet sich auf Augenhöhe, inspiriert sich gegenseitig und entwickelt gemeinsam neue Ideen. Fernab starrer Grenzen vereint die chor.com alle Genres und Sparten und lädt dazu ein, Neues zu entdecken.

Hochkarätige Vokalmusik in innovativen Formaten

Bei der chor.com 2024 stehen unter der Künstlerischen Leitung von Stephan Doormann "Auf- und Umbrüche - neue Perspektiven für die Chormusik" im Fokus. In 22 Konzerten ist das Publikum eingeladen, hochkarätige Vokalmusik in innovativen Formaten mit internationalen und nationalen Chören und Ensembles zu entdecken. Interessierte vom Fach können sich in den über 150 Workshops, Reading Sessions und Masterclasses weiterbilden, voneinander lernen und neue Impulse für die eigene musikalische Praxis sammeln. Abgerundet wird das Angebot durch ein frei zugängliches Forum mit kulturpolitischen Talks und Diskussionsrunden sowie einer Fachmesse mit rund 60 Ausstellern.

Als Dozent*innen und Ensembles sind bei der chor.com 2024 unter anderem Howard Arman, Frieder Bernius, Ludwig Böhme, Oliver Gies, María Guinand, Jim Daus Hjernøe, Anne Kohler, Lone Larsen, die ffortissibros, der Mädchenchor Hannover, der Jazzchor Freiburg, Voces8, VoNo, das Voktett Hannover, der Windsbacher Knabenchor und viele weitere dabei.

Weitere Informationen zur chor.com finden Sie unter www.chor.com, Konzertkarten können hier im Vorverkauf erworben werden.

Die chor.com ist Kulturpartner von NDR Kultur.

chor.com Deutscher Chorverband e. V.

Karl-Marx-Straße 145

12043 Berlin

Tel. (030) 84 71 08 930



