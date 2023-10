Theater Vorpommern: Neue Spielzeit unter dem Motto "Licht!" Stand: 10.07.2023 19:30 Uhr Unter dem Motto "Licht!" geht das Theater Vorpommern in die kommende Spielzeit. Bei einer Pressekonferenz im Greifswalder Rubenowsaal wurde das Programm vorgestellt.

Licht solle die Dunkelheit unserer Zeit durchdringen, betonte der Chefdramaturg des Theaters Vorpommern, Oliver Lisewski. Und: Licht ist die Voraussetzung für das Sehen und Zeigen - und damit auch für unsere Wirklichkeit. Licht stehe im übertragenen Sinn für das Leben, für Aufklärung und die Hoffnung. Das Motto habe aber auch mit dem Caspar-David-Friedrich-Jubiläum zu tun, das im kommenden Jahr in Greifswald und natürlich auch im Theater gefeiert wird. Es sei eine Reminiszenz an die Lichtgestalt der Romantik und den Maler, der in Greifswald geboren wurde. Caspar-David-Friedrich wäre am 5. September 250 Jahre alt geworden.

Einblicke gewähren die Spielzeiteröffnungsshows

Eröffnet wird die Spielzeit am 9. September auf dem alten Markt in Stralsund. In der traditionellen Spielzeiteröffnungsshow werden Kostproben und ausgesuchte Einblicke aus dem neuen Programm gezeigt. In Greifswald wird es in diesem Jahr dagegen etwas anders laufen: Statt wie bisher auf dem Markt, lädt das Theater in die neue Interimsspielstätte, den Kaisersaal der Stadthalle ein. An einem Tag der offenen Tür wird am 16. September das Programm aller Sparten vorgestellt. Das Greifswalder Große Haus wird bis voraussichtlich 2027 saniert.

Ein Höhepunkt wird der Auftritt von Luiza Braz Batista

Intendant und Ballettdirektor Ralf Dörnen kündigte unter anderem ein Highlight aus der Sparte Ballett an: "Wir freuen uns auf die Tango-Operita María de Buenos Aires, die wir im Oktober wieder mit der großartigen Hauptdarstellerin Luiza Braz Batista aufführen werden."

