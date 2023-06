Stand: 15.06.2023 18:01 Uhr Theater Vorpommern: Intendant Ralf Dörnen hört auf

Der Intendant des Theaters Vorpommern, Ralf Dörnen, beendet auf eigenen Wunsch seine Tätigkeit mit Ablauf dieser Spielzeit. Das hat die Theater-Gesellschaft bekanntgegeben. Ralf Dörnen will sich künftig nur noch auf seine Arbeit als Ballettdirektor am Theater Vorpommern konzentrieren, heißt es. Er habe sich entschieden die Doppelfunkttion als Intendant und Ballettdirektor aufzugeben, weil er der Theaterarbeit nicht seinem Anspruch gemäß gerecht werden kann. Dörnen ist bereits seit 1997 Balettdirektor in Vorpommern und hatte vor zwei Jahren das Amt des Intendanten angetreten. Der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung, Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder, bedauerte die Entscheidung, begrüßte aber zugleich, dass Dörnen dem Theater erhalten bleibt.

