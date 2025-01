Musical- und Show-Macher Maik Klokow wird 60 Stand: 13.01.2025 12:57 Uhr Er hat Shows wie die "Blue Man Group" auf die Bühne gebracht, internationale Standards mit Produktionen wie "Mamma Mia" oder "Starlight Express" gesetzt und einen Tony Award erhalten. Nun wird der gebürtige Wismarer Maik Klokow 60 Jahre alt.

von Mathias Heller

Seit über 35 Jahren ist Maik Klokow im Bereich der Musical- und Show-Unterhaltung unterwegs - und das unglaublich erfolgreich auf seine norddeutsch zurückhaltende Weise. Großprojekte wie das Theaterstück "Harry Potter und das verwunschene Kind" allerdings haben ihn schon manches graues Haar gekostet. Im Fall der deutschsprachigen Uraufführung in Hamburg gab es für ihn sogar die “schwierigste berufliche Entscheidung seiner Karriere", wie er es einmal im Interview erzählte, als er die Premiere auf Grund der Corona-Auflagen absagen und verschieben musste.

Der in Wismar geborene weiß aber durch seine Erfahrung mit solchen Situationen umzugehen. Gelernt hat er Maurer, wie einige damals in der DDR. Doch der Drang, künstlerisch im Theater aktiv zu sein, war zu groß. 1986 geht er nach Parchim an das dortige Landestheater und macht eine Ausbildung zum Bühnenmeister. Im Wendejahr '89 arbeitet er dort in der Inszenierung von Ibsens "Hedda Gabler" an der Seite von Leander Haußmann.

Maik Klokow: Von Mecklenburg in die Musical-Welt

Nach dem Fall der Mauer bewirbt sich der damalige 24-jährige Maik Klokow in Hamburg bei der Stella AG. Das Unternehmen betreibt Musicals in Hamburg und Bochum. Dort, ins Ruhrgebiet, geht es für Klokow als frisch gebackenem Bühnenmeister zu Starlight Express. Das Musical läuft - oder besser rollt - dort seit dem 12. Juni 1988 über die Bretter. In den folgenden Jahren steigt er im Unternehmen weiter auf und wird für Produktionen wie "Cats", "Das Phantom der Oper", "Miss Saigon" oder "Die Schöne und das Biest" verantwortlich.

Im Jahr 2000 dann der Wechsel zur Stage Entertainment. Dort ist er nun als General Manager für und in Deutschland unterwegs. Er baut zwischen Hamburg und Stuttgart ein Netz von rund zehn privatwirtschaftlich betriebenen Musical-Bühnen auf. So kauft er zum Beispiel das Theater im Hamburger Hafen, in dem damals "Buddy Holly" läuft und macht es zum Pilgerort für alle "König der Löwen"-Fans - bis heute. Da man so viele Theater nicht alle mit teuren Lizenz-Produktionen laufen lassen kann - immerhin können diese bis zum 25 Prozent des Budgets verschlingen -, entwickelt er eigene Ideen. So überredet er Udo Jürgens zu "Ich war noch niemals in New York”, oder bringt "Der Schuh des Manituh" in Berlin auf die Bühne.

Nicht nur mit “Harry Potter und das verwunschene Kind” erfolgreich

Nach acht Jahren bei Stage Entertainment kommt es zur Trennung mit dem Eigner Joop van der Ende. Wenn einer Ahnung vom Musical-Geschäft hat, dann Klokow. Der damals Mittvierziger weiß: Wer verdient eigentlich womit Geld, mit welcher Idee, welcher Konstruktion, welchem Vertrag. Und so gründet er 2009 die Unternehmensgruppe Mehr! Entertainment und hat nun alle Fäden selbst in der Hand. Neben Musicals ist Klokow mit seiner Firma auch im Live-Entertainment-Bereich unterwegs und produziert und vermarktet Shows wie "Holiday on Ice" oder "Blue Man Group".

Nach dem Verkauf 2018 an die britische Ambassador Theatre Group (ATG) blieb er weiterhin als Geschäftsführer und Produzent für die neu gegründete Mehr-BB Entertainment tätig und bringt "Harry Potter und das verwunschene Kind" nach Deutschland in den Hamburger Großmarkt. Nach knapp anderthalb-jähriger Corona-Zwangspause feiert das Stück im Dezember 2021 Premiere und läuft nach einer Überarbeitung bis heute erfolgreich.

Leidenschaft für großartige Unterhaltung

Vor vier Jahren dann die Branchen-Lorbeeren: Für seine Broadway-Produktion von "Moulin Rouge!", die auf dem gleichnamigen Film von Baz Luhrman basiert, erhält er einen Tony-Award - den Musical-Oscar sozusagen. Seit 2022 ist das Stück auch in Köln am Rhein zu sehen. Nach über 35 Jahren im Live-Entertainment verabschiedet sich Maik Klokow im März 2023 vorübergehend aus der Branche. Doch seine Leidenschaft für das Bühnenleben ist ungebrochen. Als Geschäftsführer kehrt er mit 360° Entertainment zurück, um neue Projekte anzugehen und seiner Leidenschaft für großartige Unterhaltung nachzugehen.

