Hamburgs neuer Harry Potter feiert Premiere Stand: 03.08.2023 13:24 Uhr Hamburg hat seit August 2023 einen neuen Harry Potter: Der gebürtige Österreicher Josef Ellers löst Markus Schöttl am Zauberstab ab. Auch Mattis Moll und Fabian Koller sind neu im Team von "Harry Potter und das verwunschene Kind".

Seit mehr als 20 Jahren sind die Geschichten um Zauberlehrling Harry Potter und seine Freunde Ron Weasley und Hermine Granger Kult. Im Theaterstück "Harry Potter und das verwunschene Kind" stehen am Mehr! Theater am Gromarkt Hamburg die mittlerweile erwachsenen Versionen der Figuren im Mittelpunkt. Markus Schöttl war bis Ende Juli die Urbesetzung des berühmten und beliebten Zauberers. Nun freut sich Josef Ellers auf die Show und auf Hamburg: "Als Harry Potter Teil dieser einzigartigen Produktion sein zu dürfen, erfüllt mich mit großem Stolz. Und Hamburg fasziniert mich schon jetzt sehr. Wenn ich nicht gerade auf der Bühne stehe und spiele oder probe, verbringe ich meine Freizeit am liebsten am Wasser - Hamburg hat ja zum Glück mehr als genug davon."

Die neue Cast feierte Premiere

Am 2. August 2023 feierte die neue Cast für "Harry Potter und das verwunschene Kind" Premiere. Neben Ellers als Potter wurden noch weitere Rollen neu besetzt: Harry Potters Sohn Albus wird ab sofort von Mattis Moll dargestellt. An seiner Seite spielt Fabian Koller den Zauberer Scorpius Malfoy. Die weiteren Hauptrollen bleiben wie gehabt mit Zodwa Selele als Hermine Granger, Sebastian Witt als Ron Weasley, Sarah Schütz als Ginny Potter, Meera Steinfatt als Rose Granger-Weasley und Alen Hodzovic als Draco Malfoy.

Im Rahmen des Besetzungswechsels ist für alle Darsteller besonders viel zu tun. Präzise geplante Abläufe sind dabei ein Muss, damit die Show im wahrsten Sinne des Wortes verzaubert. "Seit dem ersten Tag im Theater komme ich mir vor wie in Hogwarts", schwärmt Ellers und erzählt in der neuen Folge von "Feel Hamburg". "Das muss man sich vorstellen wie ein großer Siebdruck. Es gibt das Acting Department, das Movement, die Illusions, den Text an sich, die Kostüme, die Requisite. Das Ganze wird dann aufeinandergelegt und ergibt am Ende ein Bild. Und das ist Harry Potter."

Mehr als 500.000 Besucher*innen und Jubiläum am 26. August

Der Hype um Harry Potter ist ungebrochen. So knackte "Harry Potter und das verwunschene Kind" in diesem Monat die 500.000 Besucher*innen-Marke. Außerdem wird in diesem Jahr das 25-jährige Jubiläum des ersten Harry-Potter-Buches in Deutschland zelebriert. Aus diesem Anlass findet am 26. August 2023 auf dem Hamburger Rathausmarkt ein großes Harry-Potter-Event statt, zu dem "Harry Potter und das verwunschene Kind", der Carlsen Verlag, Warner Bros. Discovery sowie Audible und der Hörverlag einladen. Es wird ein vielfältiges Bühnenprogramm rund um die Harry-Potter-Geschichten geben - mit Special Guest Rufus Beck, der den deutschen Harry-Potter-Büchern ihre Stimmenvielfalt verliehen hat. Zudem soll an diesem Tag ein Weltrekord aufgestellt werden und der Hamburger Rathausmarkt mit mehr als 997 als Harry Potter verkleideten Menschen zum "Potter-Platz" werden.

