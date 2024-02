Johannes Hegemann: Aufsteiger zwischen Theater und Film Stand: 21.02.2024 14:14 Uhr Am Hamburger Thalia Theater hat Johannes Hegemann sich einen Namen gemacht und 2022 den Boy Gobert Preis gewonnen. Nun hat der 28-Jährige auf der Berlinale mit Regisseur Andreas Dresen seinen ersten Spielfilm vorgestellt.

von Katja Weise, Katja Weise

Ziemlich steil ist die Karriere von Johannes Hegemann bisher verlaufen: Nach dem Abschluss an der Hochschule für Musik und Theater in Rostock ging es für den 1996 in Jena geborenen, in der Schweiz aufgewachsenen Schauspieler direkt ans Hamburger Thalia Theater. 2022 wurde er von den Kritikerinnen und Kritikern der Zeitschrift "Theater heute" zum Nachwuchsschauspieler des Jahres gewählt, und es gab den Boy-Gobert-Preis. Außerdem hat er mit Andreas Dresen seinen ersten Spielfilm gedreht. Am vergangenen Wochenende war (Welt)-Premiere auf der Berlinale.

"Geschlossene Gesellschaft" am Thalia Theater

Ziemlich cool und ein bisschen aufgeregt wirkt Johannes Hegemann, wie er so dasitzt, in seinem Hoodie, die blonden Haare leicht verstrubbelt: Bis gerade eben hat er geprobt, denn bald ist schon wieder Premiere, dieses Mal am Hamburger Thalia Theater: "Geschlossene Gesellschaft" von Jean-Paul Sartre mit dem Duo Evgeny Kulagin und Ivan Estegneev. Beide Künstler gehören zum Kreis des seit zwei Jahren im Exil lebenden russischen Regisseurs Kirill Serebrennikov.

"In Liebe, eure Hilde" erster Filmdreh mit Dresen

So eine Arbeit sei immer auch eine Begegnung mit einer anderen Theatersprache, sagt Johannes Hegemann, zumal Estegneev Choreograph ist: "Es wird ziemlich physisch, volle Kanne", so Hegemann. Die Proben seien körperlich sehr anstrengend. Doch der Schauspieler liebt diesen Prozess, die Arbeit im Team, das gemeinsame Entdecken. Das sei ganz anders als beim Film. Hier wird in der Regel kaum szenisch geprobt. "In Liebe, eure Hilde" von Andreas Dresen war Hegemanns erster richtiger Dreh, den Regisseur allerdings kannte er schon von der Schauspielschule in Rostock: Dresen lehrt dort seit 2018. "Der gibt immer so Kurse im Jahr für verschiedene Jahrgangsstufen, und ich hatte noch zwei Kurse bei ihm. Wir haben uns gerade noch in dem Sommer, bevor ich weggegangen bin, kennengelernt", erzählt Hegemann.

Hegemann spielt Widerstandskämpfer Hans Coppi

Trotzdem erfolgte nicht etwa ein filmreifer Anruf - Johannes, hier ist der Andi, ich brauche Dich für einen Film - sondern es gab einen ganz normalen Bewerbungsprozess. Danach ging alles sehr schnell. Schon drei Monate später wurde gedreht. Johannes Hegemann spielt den Berliner Widerstandskämpfer Hans Coppi, der im Dezember 1942 vom Reichskriegsgericht zum Tode verurteilt wurde. "Für mich hat er eine große Ernsthaftigkeit und eine extreme Reife. Der war 26 Jahr alt als er starb, und ich war zu dem Zeitpunkt, als wir gedreht haben, noch 25", berichtet Hegemann und führt weiter aus: "Ich glaube, der war sich voll bewusst, was er tut und was auf dem Spiel steht. Und trotzdem, und das habe ich immer versucht auch in diesen anderen Szenen, wo es dann mehr um diese Liebesbeziehung geht zwischen den beiden, war er auch ein ganz normaler, Mitte 20-jähriger, junger Mann."

"Babylon Berlin"-Star Liv Lisa Fries verkörpert Hilde Coppi

Seine Frau Hilde Coppi ist die aus "Babylon Berlin" bekannte Liv Lisa Fries. Eine Filmveteranin im Vergleich zu ihm: "Ich habe dann irgendwann auch nicht mehr darüber nachgedacht, was sie alles schon Krasses gemacht hat. Das vergisst man, wenn man so Zeit verbringt, sie war dann einfach Liv, meine Kollegin, mit der ich drehe."

Hegemann bis 2025 am Thalia Theater

Noch bis Sommer 2025, bis zumEnde der Intendanz von Joachim Lux, wird Hegemann am Thalia Theater spielen. Mit Leidenschaft. Es gibt schon erste feste Verabredungen für die nächste Spielzeit. Und dann? Er sei in "so einer Art Zwischenraum" und vieles vorstellbar meint er nachdenklich: "Ich weiß selber nicht so genau. Ich bin auf jeden Fall kein Anfänger mehr, und manchmal denke ich, ich müsste noch viel größer spielen und viel mehr und noch dies und das. Manchmal denke ich aber auch: Es ist total gut, wie es gerade läuft und total schön, ich sollte einfach mal innehalten und genießen. Aber tatsächlich weiß ich selber nicht, ich habe so etwas wie ein Standortverortung momentan nicht. Ich weiß nur, dass es irgendwie weitergehen wird und irgendwelche Türen gehen dann schon wieder auf."

Am 23. Februar ist Premiere von "Geschlossene Gesellschaft" am Hamburger Thalia Theater, der Film von Andreas Dresen "In Liebe, eure Hilde" kommt im Oktober in die Kinos.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Der Morgen | 22.02.2024 | 06:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Theater Spielfilm