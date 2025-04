Theater Festival Hamburg 2025 startet mit Sartre und Pollesch Stand: 28.04.2025 20:32 Uhr Zum 17. Hamburger Theater Festival wird es vom 2. Mai bis 26. Juni herausragende Produktionen aus dem deutschsprachigen Raum im Deutschen Schauspielhaus, im Thalia Theater, auf Kampnagel und im St. Pauli Theater zu sehen geben.

Die Organisatoren konnten bekannte Künstlerinnen und Künstler wie Caroline Peters, Ulrich Matthes oder Martin Wuttke für das Festival gewinnen. "Theater fokussiert, Theater kommentiert, Theater bringt das Leben auf die Bühne", heißt es in einer Mitteilung der Organisatoren.

Sie fragen: "Sind wir mutig? Stehen wir zu unseren Entscheidungen? Lassen wir uns leiten von Ethik und Moral?" Das Theater Festival biete "pralles Theater, das den Finger lustvoll in die Wunde legt".

Zum Auftakt gibt's Sartres "schmutige Hände"

Zum Auftakt des Festivals ist das Stück "Die schmutzigen Hände" - eine Produktion des Schauspielhauses Zürich - geplant. Das Drama des französischen Schriftstellers und Philosophen Jean-Paul Sartre gibt es in einer Neuübersetzung von Hinrich Schmidt-Henkel am 2. und 3. Mai im Thalia Theater. Ebenfalls im Thalia Theater kommt eine Produktion des Deutschen Theaters Berlin, "Das Dinner" (nach dem Roman "Angerichtet" von Hermann Koch), zur Aufführung - unter anderem mit Ulrich Matthes.

Im Deutschen Schauspielhaus sind drei Stücke geplant: René Polleschs "Ich weiß nicht, was ein Ort ist, ich kenne nur seinen Preis" - eine Übernahme vom Schauspielhaus Zürich mit Martin Wuttke, Kathrin Angerer und Marie Rosa Tietjen, sowie Bertolt Brechts "Dreigroschenoper" in der Inszenierung des Berliner Ensembles. Außerdem Marius von Mayenburgs "Egal": Caroline Peters und Michael Wächter stehen in der Produktion des Burgtheaters Wien auf der Bühne.

Dieter Nuhr am St. Pauli Theater

Am St. Pauli Theater ist Dieter Nuhr im Gespräch mit Giovanni di Lorenzo zu erleben, außerdem kommt dort Paulus Hochgatterers "Böhm" mit Puppenspieler Nikolaus Habjan (Schauspielhaus Graz) auf die Bühne. Kampnagel ist der Spielort für Thomas Bernhards "Holzfällen" - von und mit Nicholas Ofczarek und Musicbanda Franui.

Trägerin des Festivals ist die Stiftung Hamburger Theater Festival. Die Schirmherrschaft übernimmt Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD).

