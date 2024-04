Staatstheater Schwerin: Großes Haus schließt 2025 wegen Bauarbeiten Stand: 22.04.2024 06:00 Uhr Das Große Haus des Mecklenburgischen Staatstheaters in Schwerin muss wegen Bauarbeiten schließen. Von Mitte Mai 2025 bis zum Spielzeitbeginn 2026 bleibt die große Bühne geschlossen. Das Theater weicht auf andere Spielorte aus.

Der Generalintendant des Mecklenburgischen Staatstheaters in Schwerin Hans-Georg Wegner bestätigt: "Die Bühne im Großen Haus wird geschlossen: von Mai 2025 bis Spielzeitstart 2026." Hintergrund für diese Entscheidung sind geplante Bauarbeiten im Großen Haus, vor allem der Orchestergraben muss erneuert werden. "Dieses wunderschöne Haus steht auf einem Sumpf", erklärt Wegner. "Da sind Eichenpfähle, die das Haus halten. Es muss ein neues Fundament mit einem Spezialbeton eingezogen werden. Das ist so ein großer baulicher Eingriff, da müssen Träger verändert werden. Dann muss man eben vor allen Dingen unten in den Boden rein."

Wenn das Große Haus geschlossen ist, werden zeitgleich auch weitere Bauvorhaben für das Schweriner Theatergebäude umgesetzt, so Hans-Georg Wegner: "Die Brandmeldeanlage wird auch neu gemacht und in diesem Zug zusammen auch das Inspizienten-Pult, was sehr veraltet ist und was auch immer mal seine Aussetzer hat. Was auch in Planung ist: Wir werden die Beleuchtung auf LED umstellen. Das spart richtig viel Geld in diesen Zeiten, weil der Stromverbrauch bekanntlich von LED natürlich ein ganz anderer ist und diese alten Lampen auch sehr wartungsintensiv sind."

Diverse Ausweich-Spielorte für das Theater und die Staatskapelle

Vor allem für das Musiktheater mussten Ausweichspielstätten gesucht werden, erste Möglichkeiten gibt es bereits: "Wir haben dann vier Spielorte. Der eine ist die Bühne in der M*Halle, wie sie allen Theatergängern bekannt ist. Wir haben dann eine Veranstaltungsfläche im Erdgeschoss - in dieser ganz großen Halle, die kennen die Leute von den Eröffnungsfestivals, die wir dort gemacht haben. Dann haben wir zudem die Kulturmühle Parchim, die wir natürlich auch verstärkt mit in unseren Spielplan mit einbeziehen werden. Und als vierten Ort haben wir in Planung und im Gespräch das Theater in Wismar, das ist super in Schuss, ein ganz tolles Gebäude und wunderbare Leute. Das wäre natürlich klasse, wenn wir uns da gut einigen können."

Opern- und Operetten-Aufführungen sind somit ebenso in Wismar wie im ehemaligen Druckereigebäude auf dem Schweriner Großen Dreesch geplant. Und wo wird die Staatskapelle zu hören sein? Wegner klärt auf: "Wir sind jetzt im Gespräch für die Staatskapelle, dass wir in Kirchen bestimmte Projekte machen - sowohl in Schwerin als auch außerhalb. Dass wir mit dem "Capitol", unserem Kino hier in Schwerin, Projekte organisieren, da laufen Gespräche. Und wir haben ja in Parchim auch das "Solitär" als Spielstätte mit erobert. Auch für die Zeit, wo hier gebaut wird, ist das natürlich auch ein sehr, sehr attraktiver Spielort."

Ende Mai, wenn das Programm des Mecklenburgischen Staatstheaters für die neue Spielzeit 2024/25 präsentiert wird, möchten der Generalintendant und die künstlerische Theaterleitung bereits erste Vorhaben für den Sommer 2025 vorstellen, dann wenn im Großen Haus in Schwerin die Bauarbeiten begonnen haben.

