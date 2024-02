Fehlalarm im Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin Stand: 17.02.2024 09:21 Uhr Ein Feueralarm im Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin hat am Freitagabend einen Fehlalarm ausgelöst. Die laufende Premierenfeier musste vorübergehend abgebrochen werden.

Wegen eines Defekts in der Brandmeldeanlage des Mecklenburgischen Staatstheaters musste das Haus am Abend im Anschluss an eine Premiere evakuiert werden. Die Vorstellung von "Chico Zitrone - im Tal der Hoffnung" war mit gut 500 Besuchern ausverkauft. Während der anschließenden Premierenfeier mit mehr als 100 Gästen meldete die Anlage "Feuer in der Herrengarderobe". Acht Minuten später war die Feuerwehr nach eigenen Angaben vor Ort, konnte weitere zehn Minuten später aber wieder abrücken. Der Alarm hatte sich als falsch herausgestellt, die Gäste konnten zurück ins Theater und die Premierenfeier weitergehen.

Feuerwehr-Großeinsatz im Vorjahr

Bereits im November musste am Mecklenburgischen Staatstheater in Schwerin eine Opernvorstellung abgebrochen werden. Wegen eines Brandes in einem Schacht am Seiteneingang des Theaters zog dichter Qualm in die Lüftungsanlage und verteilte sich dann im Zuschauerraum. Insgesamt waren rund 40 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Schwerin und der Freiwilligen Feuerwehren Schwerin Mitte und Schloßgarten im Einsatz und rund 500 Personen mussten in Sicherheit gebracht werden.

