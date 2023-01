Thalia Theater: Sonja Anders wird neue Intendantin Stand: 18.01.2023 11:30 Uhr Sonja Anders wird am 1. August 2025 Intendantin des Thalia Theaters und damit die Nachfolgerin von Joachim Lux. Die gebürtige Hamburgerin ist derzeit Intendantin am Schauspiel Hannover.

Sonja Anders hat bereits sehr erfolgreich an zahlreichen Bühnen gearbeitet. Neben den Hamburger Häusern Kampnagel, Deutsches Schauspielhaus und Thalia Theater war sie unter anderem am Staatstheater Stuttgart und am Deutschen Theater in Berlin tätig. Unter der Leitung der gebürtigen Hamburgerin wurde das Schauspiel Hannover zu mehreren renommierten Theaterfestivals eingeladen und verzeichnet steigende Besucherzahlen.

Anders bringt Dramaturgin Khuon und Regisseurin Lenk mit

Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda zeigte sich erfreut über die Entscheidung: "Sonja Anders hat die Findungskommission mit kreativen Ideen für ein sinnliches Theater der Zukunft überzeugt. Zusammen mit dem Leitungsteam und dem großartigen Ensemble wird sie das Thalia Theaterweiter als einen Ort ausbauen, an dem gesellschaftlich relevante Themen auf die Bühne kommen und das in der Stadt vernehmbar ist. Sie wird das Thalia Theater auch nach innen als ein offenes, vielfältiges und kreatives Haus weiterentwickeln."

Sonja Anders wird gemeinsam mit dem kaufmännischen Geschäftsführer Tom Till die Doppelspitze am Thalia Theater bilden. Die designierte Intendantin kommt unter anderem mit der Dramaturgin Nora Khuon und der Regisseurin Anne Lenk im künstlerischen Leitungsteam nach Hamburg.

Anders: Stehe für solidarisches, offenes Theater

"Ich bedanke mich für das mir entgegengebrachte Vertrauen und freue mich auf die Herausforderung sowie auf die Rückkehr in meine Heimatstadt und an ein Haus, mit dem ich viele gute Erinnerungen verbinde", erklärte Anders und führte weiter aus: "Mein Team und ich stehen für ein solidarisches, offenes Theater, eines, das konkret Menschen spürbar macht und sich energetisch seinem Publikum zuwendet. Eine sinnliche und kraftvolle Kunst, intuitiv erfahrbar und zugänglich, ist unsere Suchbewegung. Dabei liegt uns ein kooperatives Miteinander, geprägt von Interesse, Respekt und Dialog, am Herzen. Denn gute Arbeitszusammenhänge strahlen über die Kunst hinaus."

