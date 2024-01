St. Pauli Theater Stand: 12.10.2023 09:37 Uhr Das St. Pauli Theater ist nicht nur das älteste Privattheater der Stadt, sondern eines der ältesten Theater Deutschlands überhaupt. Das Haus zeichnet sich durch seine besonders intime Atmosphäre aus.

Nach einer knapp dreißigjährigen Epoche als fast reiner Gastspielbetrieb hat sich das Haus im Jahr 2003 unter der Leitung von Thomas Collien und Ulrich Waller neu positioniert. Das unter Denkmalschutz stehende Haus und der ebenfalls geschützte Zuschauerraum mit 533 Sitzplätzen zeichnen sich durch seine besonders intime Atmosphäre aus.

St. Pauli Theater ist ein modernes Volkstheater

In einem schwierigen Umfeld - außerhalb der früheren Stadtmauern von Hamburg und Altona auf St. Pauli angesiedelt - muss es sich zwischen Eventgastronomie und erotischen Straßenangeboten behaupten. Das St. Pauli Theater versteht sich heute als ein modernes Volkstheater, das mit Eigen- und Co-Produktionen sowie ausgesuchten Gastspielen versucht, immer wieder auszuloten, wie intelligent Unterhaltung sein kann auf dieser Meile.

Das St. Pauli Theater will also ganz bewusst kein privates Staats- oder Stadttheater sein mit einem Spielplanangebot, das genauso im Schauspielhaus oder im Thalia gezeigt werden könnte. Die Umgebung, die Nachbarschaft zur Davidwache und der raue Wind der Reeperbahn erzwingen eine bestimmte programmatische Ausrichtung. Die Stücke müssen hier robust sein, populär, ohne auf Populismus zu schielen. Intelligente Unterhaltung auf höchstem Niveau, mit den besten Schauspielerinnen, Komikern und Musikerinnen und dazu der programmatische Schwerpunkt Hamburg machen es unverwechselbar in der Hamburger Theaterszene.

St. Pauli Theater Spielbudenplatz 29-30

20359 Hamburg

Tel. (040) 4711 060



Spielplan und weitere Informationen auf der Website des Theaters

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | 05.09.2023 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Theater