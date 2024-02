Schule in Laatzen führt Barockoper "Venus und Adonis" auf Stand: 19.02.2024 10:54 Uhr Die barocke Oper "Venus und Adonis" von John Blow ist eigentlich eine tragische Liebesgeschichte. Als Musikvermittlungsprojekt wurde sie aber neu adaptiert. Am Sonntag war Premiere in der Albert-Einstein-Schule in Laatzen.

von Miriam Stolzenwald

Das hannoversche Barockensemble la festa musicale hat zusammen mit dem Art House Kollektiv aus Graz und Profi-Solisten und -solistinnen die Oper neu adaptiert. Sowohl die Handlung als auch die Proben selbst wurden in eine Schule verlegt: Seit November haben Schülerinnen und Schüler der Albert-Einstein-Schule in Laatzen bei Hannover für die Aufführung von "Venus und Adonis - the School of Love" geprobt.

Beeindruckend, was die Schülerinnen und Schüler geleistet haben

Die Gesichter der Kinder auf der Bühne leuchten. Die Aufregung und die Freude, dass sie ihr Projekt nach der langen Probenzeit endlich präsentieren dürfen, ist ihnen deutlich anzumerken. Und was sie erarbeitet haben, ist beeindruckend: Selbstbewusst kommen sie im schnellen Schritt auf die Bühne, präsentieren eindrucksvolle Tanzeinlagen und die einstudierten Chorgesänge. Die Kostüme der Solistinnen und Solisten sind knallig bunt. Da wirkt es fast selbstverständlich, wenn sich zwischen die barocken Arien von John Blow auch Popsongs mischen - beispielsweise von Madonna.

Unterschiedliche Altersgruppen, viele mit Migrationshintergrund

Die Gruppe der Schülerinnen und Schüler ist sehr divers: sie sind aus unterschiedlichsten Altersgruppen, viele von ihnen haben Migrationshintergrund. Sehr berührend ist es, zu sehen, was sie untereinander, aber auch mit dem Ensemble la festa musicale und den Profisolist:innen für ein starkes Miteinander haben. Schauspieler Thomas Höft vom Art House Kollektiv hatte genau darauf gehofft. "Es kommt nicht auf die Intonation an oder ob immer alles zusammen ist", erklärt er. "Es kommt auf die Haltung an, auf die Geschichte, auf das Erzählen - und das ist 100 Prozent da: Identifikation. Die glauben an sich. Die sind in ihren Rollen und lieben das und verkörpern das."

"Einfach ein unfassbar tolles Erlebnis"

Viele der Kinder, die dabei sind, haben zum ersten Mal etwas mit Barockmusik oder mit Oper zu tun. Für die 16-jährige Frieda war es zwar nicht das erste Mal auf einer Bühne, aber dennoch sehr aufregend. "Mir ist noch ganz heiß", sagt sie. "Es ist einfach ein unfassbar tolles Erlebnis und das ganze Publikum war dabei, hat applaudiert. Man hat auch wirklich gemerkt: Es hat die Menschen berührt und die Stimmung in dem Raum war einfach schön."

Der zwölfjährige Jared konnte bei der Premiere üben, wie man mit Nervosität umgeht: "Versuchen einzuatmen, auszuatmen, bis drei zu zählen", erklärt er - und dann klappt es auch auf der Bühne. Am besten war das Tanzen aus Jareds Sicht. "Da ist man in Bewegung gekommen, hat die ganze Nervosität rausgelassen und dann hat es auch Spaß gemacht."

Tosender Applaus für die Schülerinnen und Schüler

Die moderne Adaption von Venus und Adonis, versetzt in die heutige Zeit in ein Schulszenario, geht voll auf. Adonis ersteht am Ende wieder auf und dann wird in der "School of Love" mit vielen roten Herzen, die über die Bühne fliegen, die Liebe gefeiert. Das Publikum ist beeindruckt und begeistert - für die Schülerinnen und Schüler der Albert-Einstein-Schule in Laatzen gibt es tosenden Beifall.

