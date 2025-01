NDR Kultur Foyerkonzert on tour: Mit dem ATOS Trio Stand: 29.01.2025 08:33 Uhr Auftakt für die beliebte Konzertreihe: Am 20. Februar findet das erste „NDR Kultur Foyerkonzert on tour“ des Jahres statt. Die Gäste dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Konzert des ATOS Trios im Auswanderermuseum BallinStadt in Hamburg freuen. Moderiert wird der Abend wie gewohnt von NDR Kultur Redakteur Ludwig Hartmann.

Die drei Mitglieder des ATOS Trios kennen sich mit Fernweh und dem Leben an verschiedenen Orten aus. Seit über 20 Jahren sind Annette von Hehn (Violine), Stefan Heinemeyer (Violoncello) und Thomas Hoppe (Klavier) als ATOS Trio in Konzerthäusern weltweit aktiv und begeistern die Menschen mit ihren Darbietungen. Sie interpretieren Kammermusik auf erfrischende Weise und konnten so bereits eine Vielzahl renommierter Preise gewinnen. Neben ihrer musikalischen Tätigkeit sind sie außerdem pädagogisch engagiert und unterrichten an Hochschulen in Deutschland und Italien. Die Zuschauer und Zuschauerinnen werden das ATOS Trio an diesem Abend musizierend und im persönlichen Gespräch mit Ludwig Hartmann erleben.

Herausragende Kammermusik im Auswanderermuseum BallinStadt

Die passende Kulisse für das Konzert bietet das Auswanderermuseum BallinStadt. Auf dem ehemaligen Gelände der Auswandererhallen können Gäste sich auf eine Reise in die Ein- und Auswanderungsgeschichte begeben. In der Hochphase wurden hier bis zu 5.000 Menschen beherbergt, die über Hamburg in eine neue Heimat ausreisen wollten. Ihre Träume und Wünsche sowie spannende Fakten über Migrationsgeschichte werden im Auswanderermuseum erlebbar. Drei der ursprünglich 31 Gebäude wurden rekonstruiert und beherbergen nun die Dauer- sowie wechselnde Sonderausstellungen.

Seien Sie mit Glück dabei!

Das "Foyerkonzert on tour" mit dem ATOS Trio beginnt am 20. Februar um 18 Uhr im Auswanderermuseum BallinStadt in Hamburg. Vor Veranstaltungsbeginn kann das Museum besichtigt werden. Nach dem Konzert haben die Zuschauer und Zuschauerinnen die Möglichkeit, miteinander anzustoßen und ins Gespräch zu kommen. Die Eintrittskarten für dieses "NDR Kultur Foyerkonzert on tour" können nicht gekauft, sondern nur gewonnen werden. Füllen Sie hierzu das unten stehende Formular aus.

Die Aufzeichnung des Konzerts wird am 13. März um 19 Uhr auf NDR Kultur gesendet.

