"Mamma Mia" in Hamburg: Stefanie Hertel erfüllt sich einen Traum Stand: 12.04.2023 06:00 Uhr Lange träumte Stefanie Hertel davon, im ABBA-Musical "Mamma Mia!" zu singen. Dass sie nun in Hamburg die Rolle der Tanja spielt, hat sie auch einer Begegnung in einer Warteschlange vor dem Damenklo zu verdanken.

Bereits als Vierjährige stand Stefanie Hertel mit ihrem Vater Eberhard Hertel auf der Bühne. Die 1979 in Oelsnitz im Vogtland geborene Sängerin ist somit seit 40 Jahren im Showgeschäft. 1992 gewann die damals Zwölfjährige den Grand Prix der Volksmusik mit dem Lied "Über jedes Bacherl geht a Brückerl".

Mittlerweile hat sie mehr als 20 Studioalben veröffentlicht - und sich mit ihrer Band More Than Words auch ins Country-Genre vorgewagt. In dem Trio musiziert sie seit 2018 zusammen mit ihrem zweiten Mann Leopold Lanner und ihrer Tochter Johanna Mross.

Stefanie Hertel: "Hamburg ist eine wunderschöne Stadt!"

"Ich liebe neue Herausforderungen. Immer das Gleiche zu machen wäre für mich todlangweilig", hat Hertel kürzlich bei DAS! im NDR Fernsehen erzählt. Ihre neueste Herausforderung: Seit Karfreitag steht sie im ABBA-Musical "Mamma Mia!" in Hamburg auf der Bühne. Für die Sängerin geht mit dem Engagement nach eigener Aussage ein großer Traum in Erfüllung. "Ich bin jetzt schon einige Wochen in Hamburg, lebe dieses Musical-Leben, bin am Proben - es macht total viel Spaß", so Hertel. "Ich habe hier sogar eine Wohnung zur Verfügung gestellt bekommen, bin also richtig Hamburgerin gerade. Die Hamburger sind toll! Es ist wirklich eine wunderschöne Stadt."

"Mamma Mia!": Hertel bis zum 27. Mai 2023 dabei

"Mamma Mia!" ist im September 2022 an die Elbe zurückgekehrt, nachdem es dort schon einmal von 2002 bis 2007 gelaufen ist. Für ausgewählte Shows spielt Stefanie Hertel noch bis zum 27. Mai die Rolle der mondänen Tanja. Diese hat schon einige Ehen hinter sich und wird unter der Sonne Griechenlands von jüngeren Männern umworben. "Es könnte sehr hitzig werden, denn die jungen, hübschen Burschen, gut durchtrainiert, die schwänzeln nur so um die Tanja herum", erzählt Hertel lächelnd. "Das ist schon ganz nett, muss ich sagen."

Erste Erfahrungen im Musical-Fach konnte Hertel in der Produktion "Vom Geist der Weihnacht" sammeln. In dem Musical nach Charles Dickens spielte sie einen Engel. "Da stand ich in der Gegend herum und habe gesungen. Viel musste ich nicht machen. Bei 'Mamma Mia!' ist es schon ein bisschen anders."

Als Tanja in "Mamma Mia!": "Man fängt wirklich bei Null an"

Denn obwohl Hertel die Songs von ABBA auch schon vorher öfter in ihrem eigenen Bühnenprogramm hatte, merkte sie bei den Proben zu "Mamma Mia!" schnell: "Man fängt bei so einem Musical wirklich bei Null an. Man kann die Lieder nicht einfach interpretieren, wie man es gerne möchte. Es gibt ganz genaue Vorgaben, weil natürlich das Ensemble noch dazu kommt." Mit dem Musical Director der Show würde man an kleinsten Details des Gesangs arbeiten. Hinzu kämen noch die schauspielerische Performance und nicht zuletzt die Tanzeinlagen. "Ich bin ja nicht in einer Tanzschule ausgebildet worden", so Hertel. "Daher sind Choreographien schon ein Ding, das ich ordentlich üben muss."

Bei "Thank You For The Music" war's um sie geschehen

Zum ABBA-Fan wurde Hertel durch ihre Eltern. Die Schallplatten des Quartetts waren in der DDR schwierig zu bekommen - doch ihre Mutter hatte eine schwedische Brieffreundin, die einige Alben nach Sachsen schickte. Die Sängerin erinnert sich: "Eine Freundin sagte eines Tages zu mir: 'Boah, du hast ja ABBA-Platten im Schrank! Kannst du mir mal eine überspielen?' Und wenn man damals eine Platte auf Kassette überspielt hat, musste man mithören - so habe ich dann zum ersten Mal bewusst ABBA gehört. Als dann 'Thank You For The Music' kam, war’s um mich geschehen!"

Rolle im ABBA-Musical: Schicksalhafte Fügung vor dem Damenklo

2002 besuchte Hertel die Premiere der ersten Auflage von "Mamma Mia!" in Hamburg. "Ich wusste: Irgendwann möchte ich da mal auf der Bühne stehen." Vor zwei Jahren dann eine schicksalhafte Fügung: Hertel war auf einer Party eingeladen und stand in der Schlange vor dem Damenklo. "Hinter mir stand eine Frau, mit der kam ich ins Gespräch. Dabei hat sich herausgestellt, dass es die Producerin von Stage Entertainment ist. Dann habe ich gesagt: Ach Mensch, wenn ihr mal wieder 'Mamma Mia!' macht, bin ich gerne dabei. Dann kriegte ich letzten Herbst tatsächlich einen Anruf von ihr - und so ist das Ganze ins Rollen gekommen."

An ihrer Arbeit an der Neuen Flora in Hamburg schätzt die Musical-Darstellerin auch das Ensemble, das sie mittlerweile kennengelernt hat. "Es gibt ja immer mehrere Besetzungen für eine Rolle. Das heißt, ich habe jetzt auch schon die verschiedensten Donnas kennengelernt und die verschiedensten Rosies. Man spielt ja auf der Bühne diese Freundinnen, mit denen man echt ganz eng sein muss. Und es macht einfach großen Spaß, diese netten Kollegen zu haben."

