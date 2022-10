"Feel Hamburg" mit dem Musicaldarsteller Tetje Mierendorf Stand: 26.10.2022 05:00 Uhr Bei "Feel Hamburg" spricht Daniel Kaiser mit Tetje Mierendorf. Der Eppendorfer hat in den letzten Jahren sein Gewicht fast halbiert und erzählt, wie er es schafft, nicht wieder zuzunehmen.

"Du bist wie ein großer Bruder für mich" das ist ein Kompliment, das der stark übergewichtige Tetje Mierendorf häufig von seinen Klassenkameradinnen zu hören bekommen hat. In der Rolle des gutmütigen, lustigen und zu dicken Mitschülers hatte es sich der Teenager bequem eingerichtet und konnte später die vielen Pfunde sogar nutzen, um Fernsehrollen zu ergattern. So gab er in der TV-Serie "Mein großer, dicker, peinlicher Verlobter" den rüpelhaften Gunnar Janßen mit den schlechten Manieren und dem unappetitlichen Aussehen und machte damit seiner Filmpartnerin das Leben schwer.

Lebenserwartung lag bei 44 Jahren

2017 war schließlich Schluss mit dem gemütlichen Dicksein. Der Schauspieler erzählt im Gespräch mit Daniel Kaiser, dass ihn ein "halbwegs seriöser Online-Test" wachgerüttelt habe. Dieser Test habe ihm eine Lebenserwartung von 44 Jahren bescheinigt. Diabetes, Bluthochdruck, Gelenkschmerzen, alle diese Begleiterscheinungen seines Übergewichts und das Bewusstsein, seine Tochter wahrscheinlich nicht aufwachsen sehen zu können, führten dann dazu, dass Tetje Mierendorf sich dazu entschied, das Steuer herumzureißen und den Kampf mit den Kilos aufzunehmen.

Mit Sport und Disziplin gegen das Übergewicht

Mit viel Sport, Disziplin und gesunder Ernährung hat es der Eppendorfer innerhalb von 18 Monaten geschafft, unter die Hundertkilomarke zu kommen. Ganz gehalten hat er dieses Gewicht nicht, aber das liege auch an der Umstellung seiner sportlichen Aktivitäten. "Am Anfang habe ich meistens Kardio- und nur wenig Krafttraining gemacht. Heute ist es umgedreht. Und da baut man natürlich Muskeln auf, die schwerer sind, als das Fett" erklärt Tetje, warum er jetzt seit gut sieben Jahren um die 110 Kilogramm wiegt. Die Bluthochdruck und Diabetes seien heute kein Thema mehr für ihn und auch seine Familie sei begeistert davon, dass er heute viel mehr Energie habe.

"Mamma Mia" in Hamburg

Seit September steht Tetje Mierendorf bei der Wiederaufnahme des Erfolgsmusicals "Mamma Mia" in der Neuen Flora als Weltenbummler Bill auf der Bühne. Er ist einer der drei möglichen Väter, herausfinden wollen, wer am Ende die Ehre hat, die Tochter zum Altar zu führen. Diese Rolle des sympathischen Draufgängers hätte Mierendorf in seiner früheren Verfassung womöglich nie bekommen. Deshalb stellt er auch klar, dass er "für keine Rolle dieser Welt" je wieder zunehmen würde.

Tetje Mierendorf: "Bei Geldanlagen bin ich heute defensiv"

Bei "Feel Hamburg" sprechen Daniel Kaiser und der sympathische Schauspieler auch über seine Jugend im ehemaligen Arbeiterviertel Eppendorf, sein ambivalentes Verhältnis zum Fußball und klären, ob Tetje Mierendorf gut mit Geld umgehen kann. Schließlich hat er vor seiner Musicalkarriere eine Lehre zum Bankaufmann absolviert.

