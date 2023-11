Allee Theater Stand: 10.10.2023 20:18 Uhr Die AlleeTheater Hamburger Kammeroper wurde 1996 gegründet und widmet sich schwerpunktmäßig dem Musiktheater des 18./19. Jahrhunderts. Vorbild für die Gestaltung war das barocke Theater.

Alleinstellungsmerkmal der Hamburger Kammeroper sind, neben den eigens angefertigten Textfassungen in deutscher Sprache, unter anderem Wiederentdeckungen bzw. Rekonstruktionen von Opernstoffen. Dort werden Vorstellungen in längeren Serien gezeigt und danach wieder abgesetzt. Derzeit zeigt das Theater in der Regel drei Neuinszenierungen sowie eine konzertante Aufführung pro Spielzeit.

Theater mit Barock-Atmosphäre

Die Bühne wurde komplett erneuert und zu einer modernen Form der Barockbühne umgebaut. Mit Hilfe computergesteuerter Bühnentechnik lassen sich heute Dekorationswände in Sekundenschnelle und auf offener Bühne millimetergenau in Positionen bringen. Sein barockes Ambiente verdankt das Theater vor allem dem ganz in Rot und Gold gehaltenen Zuschauerraum mit seinem in Prag geschnitzten und anschließend vergoldeten Bühnenportal sowie seinen 200 unterschiedlichen Barockstühlen.

Direkt an den Zuschauerraum schließt sich das 1996 neu erbaute Bistro Foyer an, dessen Architektur international Aufsehen erregt hat. Auf Wunsch rundet ein Opernmenü, speziell für die jeweiligen Opern "komponiert", den Opernabend ab (Bestellung 3 Tage vorher erforderlich).

Das AlleeTheater Hamburger Kammeroper ist Kulturpartner von NDR Kultur.

Allee Theater Max-Brauer-Allee 76

22765 Hamburg

info@alleetheater.de



