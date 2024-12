Vorlese-Sachbücher für Kinder ab vier Jahren über Natur und Kultur Stand: 21.12.2024 06:00 Uhr Wir stellen drei Sachbücher für kleinere Kinder vor, die auch für die Erwachsenen spannend sind. In allen drei Büchern gibt es viel über unsere bunte Welt zu entdecken.

von Severine Naeve

"Krabbeltiere - richtig groß" von Emily Bone und Fabiano Fiorin

Bücher über die schillernde und bisweilen gruselige Insektenwelt sind inzwischen ein Klassiker. "Krabbeltiere - richtig groß" hebt die Expedition durch das ehrfurchteinflößende Reich der Sechs- bis Achtbeiner auf eine neue Stufe. Hier wird nämlich nicht didaktisch nach Arten oder Lebensräume vorgegangen. Sondern: Wie groß sind die größten Insekten? Die werden natürlich in Originalgröße abgebildet. Wer hat die meisten Beine? Wer tarnt sich am besten? Und wer sind die giftigsten Killer? Das alles wird eindrucksvoll in sehr schönen Bildern und knappen Texten festgehalten. Einige Seiten lassen sich zudem ausklappen, sodass man das ganze Panorama des krabbelnden Irrsinns vor sich ausbreiten kann. Einzig ein paar mehr Infos, wo die Insekten so leben (die Riesenspinne zum Beispiel zum Glück nicht bei uns), wären noch wünschenswert gewesen.

"Buchstabenhausen" von Maja Knochenbauer und Jonas Tjäder

Die Idee, das ganze Alphabet lustig zu illustrieren, ist nicht neu. Maja Knochenhauer und Jonas Tjäder haben sich hier aber etwas ganz Besonderes überlegt: Denn ihre Buchstaben-Bilder sind allesamt kleine Kunstwerke, sind Wohnungen, Räume, Hallen - alle Arten von Behausungen eben. Dazu gibt es zu jeder Zeichnung einen achtzeiligen Vers, der die Buchstabenbehausung beschreibt und eine kleine Geschichte erzählt. So wird nicht nur der Buchstabe vorgestellt, sondern auch ein kleines Universum, wie der Supermarkt an der Ecke in einem großen "S", bei "M" ein Museum oder die Turnhalle mit "T" zum Leben erweckt.

Tritt ein ins T, das Training beginnt. Erst mal ein Warm-up, dann Runden im Sprint. Jetzt nur nicht stolpern, hier hat mancher geschrien. Dann rutschfester Boden brennt fies an den Knien. Leseprobe

Ein wunderbares Panoptikum, in dem es auch nach vielmaligem Lesen noch Dinge zu entdecken gibt!

"Heute feiern wir!" von Volker Mehnert und Lena Kathinka Schaffer

Der Untertitel "Feste rund um die Welt" macht dieses Buch natürlich besonders attraktiv für die Feiertage. Und es hält, was es verspricht. Das bei Gerstenberg erschienene Buch ist ein Vorlesebuch mit etwas mehr Text. Dem Autor Volker Mehnert geht es weniger darum, exotische Ausflüge zum chinesischen Neujahrsfest zu unternehmen, sondern die Gemeinsamkeiten des Feierns herauszustellen, warum Menschen eben feiern.

Und ganz wichtig: Chanukka und das Fastenbrechen Eid al-Fitr wird ja auch überall in Deutschland gefeiert! Dieses Bewusstsein für eine multikulturelle Gesellschaft, wo viele Schulen inzwischen ein Winterfest statt der üblichen Weihnachtsfeier machen, um alle einzuschließen, setzt voraus, dass man überhaupt weiß, was für andere Feste so gefeiert werden. Das Sachbuch trifft hierbei zwar eine kleine Auswahl, nimmt sich dann aber umso mehr Zeit, der Festlichkeit gerecht zu werden, auch auf doppelseitigen Illustrationen. Der religiöse Ursprung vieler Feste wird respektiert - die Glaubensinhalte jedoch mit der angebrachten Distanz formuliert. Statt "Die Christen glauben …" heißt es dann: "In der Bibel steht ...". Da müssen Eltern schon genauer hinschauen, wie sie es damit halten möchten.

