Tierisch schöne Bilderbücher für Kinder ab drei Jahren

Kinder lieben Tiere. Kinder lieben Bilderbücher. Kinder lieeben tierliche Bilderbücher. Diese drei besonders schönen Exemplare lassen die Herzen der Kleinen höher schlagen.

"Eine wilde Symphonie" von Dan Brown

Geeignet für Kinder ab drei, die Musik mögen

Bestseller-Autor Dan Brown - genau, der von "Sakrileg" und "llluminati" - hat das Genre gewechselt und ein Kinderbuch geschrieben: Brown erzählt nicht nur in Reimen die Geschichte eines Tier-Orchesters. Er versteckt auch noch Rätsel in dem Buch und vermittelt kleine Weisheiten aus der Burnout-Klinik, etwa beim Nilpferd, das mit dem zufrieden ist, was es hat: „Manchmal bist du so sehr mit den großen Fragen des Lebens beschäftigt, dass du vergisst, dich an den kleinen Dingen zu erfreuen.“ Das ist etwas plakativ und auch bei den Übersetzungen der Reime wünschte man sich gelegentlich, lieber das Original zu lesen. Aber warum das Buch trotzdem toll ist: Dan Brown hat auch noch zu jedem Tier ein eigenes Musikstück komponiert. Und das kann man sich mit einer kostenlosen App anhören.

"Nichts los im Wald" von Mireille Messier und France Cormier

Geeignet für neugierige Vierjährige im Zelturlaub

Eine Nacht im Zelt. Es wird dunkel, aber überall leuchten noch Augen. Was machen die Tiere im Wald, wenn wir schlafen, wollen die beiden Geschwister von Papa wissen. Nichts Besonderes, sagt Papa. Alle möglichen Tiere fragen die beiden ab - aber Papa winkt immer ab. Der Hirsch habe mit der Nacht nichts am Hut. Die Fledermäuse kämen nicht richtig in Schwung. Passend zu Papas Worten hat der Hirsch sich aber alle möglichen Dinge des Zeltplatzes als Hut aufs Geweih gesetzt und die Fledermäuse hängen im Bikinioberteil schwungvoll schaukelnd im Baum. Ein Bilderbuch, in dem nicht nur Text sondern auch die Bilder witzig sind.

"Das Kaninchen, die Dunkelheit und ein Trick" von Nicola O'Byrne

Geeignet für Dreijährige, die wirklich noch überhaupt gar nicht müde sind

Es war einmal ein Kaninchen, das nicht ins Bett gehen will. Es spielt nämlich gerade so schön im Garten. Aber die Dämmerung zieht auf. "Die Dunkelheit nervt", schimpft das Kaninchen. Und hat eine Idee: Es holt eine Keksdose, geht wieder in den Garten, bietet der Dunkelheit einen Keks an - und sperrt sie in die Dose. Nicht sehr nett, findet die Dunkelheit. Und versucht, das Kaninchen zu überzeugen, warum sie doch ganz nützlich sei. Für die nachtaktiven Tiere. Oder damit die Karotten vom Kaninchen besser wachsen. Spätestens da ändert das Kaninchen seine Meinung und lässt die Dunkelheit wieder frei. Absolutes Highlight: die Keksdose zum Aufklappen - und es öffnet sich ein riesiger Sternenhimmel. Das ist so zauberhaft und so überraschend - eines der schönsten Bilderbücher seit langem.

