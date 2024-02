Spannung, Abenteuer, Fantasie: Neue Comics für Kinder ab 8 Stand: 17.02.2024 06:00 Uhr NDR Kultur stellt drei Comic-Bücher vor: eine verrückte Geschichte übers Klonen, einen Appell an unser Umweltbewusstsein und eine kindgerechte Aufarbeitung der menschlichen Evolution.

von Mathias Heller

"Julius’ fantastische Abenteuer" von Émile Bravo

Julius ist ein Teenager, liest gern und kümmert sich liebevoll um sein Meerschweinchen Dingsda. Doch sein Bruder nervt und ärgert ihn ständig. Julius will einfach seine Ruhe, schließlich sind Ferien. Gott sei Dank lädt ihn seine Freundin Janet nach London ein. Doch dort wird es alles andere als ruhig. Janets Mutter wird entführt. Sie ist Gentechnikerin und Nobelpreisträgerin und forscht gerade intensiv an Klonen.

Geschrieben und gezeichnet hat diese verrückte Geschichte, die nun in ihren zweiten Teil geht, der Franzose Émile Bravo. Der Zeichner hat schon Spirou-Bände geschaffen, die voller Bewegung, Details und Erzählkunst strotzen. Sogar die in die Jahre gekommenen Tim und Struppi erhalten eine urkomische Gastrolle. "Julius’ fantastische Abenteuer - Unverschämt viele Klone", so der Titel, ist ein großer Spaß bis zur letzten Seite mit mutierten Fliegen, nervenden Geschwistern, hilfsbereiten Aliens und einem Finale, das selbst James Bond nicht besser hinbekommen könnte.

"Eine Ode an das Meer" von Pablo Carbonell und Tony Sandovall

Weniger aufregend, dafür mindestens zeichnerisch einmalig ist "Eine Ode an das Meer". Darin schaut ein kleines Mädchen mit dünnen Armen und Beinen, weißem Nachthemd und schwarzem, wallendem Haar aus dem Fenster über den Ozean. Der Wind weht ihr durch die Haare und durch die Seiten des Buches. Und als Neptun sie höchstpersönlich zu sich bestellt, weil das Meer immer schmutziger wird, kommt Magie ins Spiel.

Der mexikanische Comiczeichner Tony Sandovall ist ein Meister für groteske und geheimnisvolle Welten. Er lässt sich die Gelegenheit nicht nehmen und verweist auf berühmte Kunst mit "Die große Welle von Kanagawa" des japanischen Malers Hokusai.

Das kleine namenlose Mädchen trifft unter Wasser auf meckernde, jammernde und klagende Tintenfische, Wale, Muscheln oder Schwertfische. Der Text stammt vom Spanier Pablo Carbonell und ist durchgängig gereimt. Betroffen und geläutert landet das schwarzhaarige Mädchen wieder am Strand und gelobt Besserung. So wissen die jungen Leser dieses eher Bilderbuches als Comics am Schluss: Das Meer braucht mehr Fürsorge und Verständnis.

"Mensch!" von Susan Schädlich und Michael Stang

"Mensch!" - so einfach ist der Titel eines Kindersachbuchcomics. Geschrieben haben es die Wissenschaftsjournalisten Susan Schädlich und Michael Stang zusammen mit der Comiczeichnerin Bea Davies. Sie verpacken die menschliche Evolutionsgeschichte in eine muntere Story, die am Ende mit den zahlreichen Infografiken wirkt wie ein Museumsrundgang, eine Biologiestunde sowie ein Abenteuer-Comic in einem.

Teenager Tali sammelt zum 80. Geburtstag der Großmutter Vorfahren aus sieben Millionen Jahren Menschheitsgeschichte mit Hilfe einer kleinen Zeitmaschine ein - Mission Großfamilie. Da fällt ihr die legendäre Lucy gewissermaßen in die Arme - inklusive Handicap-Überraschung. Mehr sei aber nicht verraten. "Mensch!" ist eine charmante, kindgerechte Aufarbeitung der menschlichen Evolution - auch für Erwachsene geeignet!

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kultur | 17.02.2024 | 08:50 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kinderbücher Jugendbücher