Stand: 23.06.2022 16:12 Uhr Patti Smiths "M Train" von Ocke Bandixen

"M Train" von Patti Smith ist ein wunderbares, leicht erzähltes, gekonnt hingeworfenes Buch - perfekt für den Sommer, findet Ocke Bandixen.

Eine Rocksängerin, die über ihr alltägliches Leben schreibt, sich erinnert - kann das überhaupt gut sein? Es ist nicht nur das. "M Train" von Patti Smith ist ein wunderbares, leicht erzähltes, gekonnt hingeworfenes Buch. Man muss weder Fan ihrer Musik sein, noch biographische Details kennen, man taucht ein in den Alltag einer nicht mehr jungen Frau, die ein bisschen einsam ist, die immer am selben Platz in ihrem Lieblingscafé sitzt und Kaffee trinkt und zwischen konkreten Erinnerungen und Traumphantasien über das Leben nachdenkt.

Und die ihren Mantel sucht, den sie verlegt hat. Oder ist er selbst verschwunden? Dazwischen reist sie durch die Welt und arbeitet - Patti Smith singt irgendwo, aber das wird nicht mal erwähnt - und muss eines Tages nach einer Rückkehr feststellen, dass ihr Lieblingscafé bald schließt. "M Train" von Patti Smith ist eine lange Bluesballade für den Sommer.

Infos zum Buch Titel: "M Train"

Autor: Patti Smith, übersetzt von Brigitte Jakobeit

Verlag: KiWi

Preis: 19,99 Euro

ISBN: 978-3-462-04863-6

Seiten: 336

Schlagwörter zu diesem Artikel Romane