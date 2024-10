New Adult erobert die Frankfurter Buchmesse Stand: 17.10.2024 13:32 Uhr In diesem Jahr hat die Frankfurter Buchmesse zum ersten Mal eine eigene Halle für das Genre New-Adult-Literatur eingerichtet. Die Verlage nutzen die Bühne und erwarten einen großen Leser*innenansturm. Beitrag anhören 4 Min

von Maren Ahring

Ein neues Genre erobert seinen Platz auf der Frankfurter Buchmesse: New Adult hat in diesem Jahr erstmals eine eigene Halle bekommen. Die Verlage freuen sich: "Wir sind froh, dass wir das machen konnten und fühlen uns hier schon richtig z Hause", sagt Anke Henkel vom Kyss-Verlag, der zum Verlagshaus Rowohlt gehört. An ihrem Stand kommen immer wieder junge Frauen vorbei, fragen nach Büchern oder Postkarten. Andere machen Selfies mit dem Verlagslogo.

Ein paar Gänge weiter hat die Braunschweiger Buchhandlung Graff ihren Stand bezogen - als erste und einzige unabhängige Buchhandlung auf der Messe in diesem Jahr. Geschäftsführerin Maria Meibohm ist stolz, dass sie das geschafft hat: "Dieser Stand passt wie die Faust aufs Auge zu Graff. Es wurde Zeit und hier sind wir in Frankfurt."

Top-Umsätze mit romantischen Liebesgeschichten

Seit ein paar Jahren erlebt das Genre New Adult einen Boom mit aufwendig gestalteten Büchern, die oft ein pastellfarbenes Cover und einen Farbschnitt haben. Inhalt: Romantische oder fantastische Liebesgeschichten. Hauptsächlich werden diese Titel von jungen Frauen gelesen und gekauft. Damit bescheren sie dem Buchhandel sehr gute Umsätze.

Darauf hat in diesem Jahr die Buchmesse reagiert: Auf 8.000 Quadratmetern dreht sich in der Halle 1.2 zum ersten Mal alles um New Adult. Ein konsequenter Schritt, meint Anke Henkel: "Das ist ja noch mal ein Schritt weitergedacht, dass wir hier in Gemeinschaft mit vielen anderen tollen Verlagen sind, die auch in der Romance unterwegs sind, die auch New Adult veröffentlichen."

Ansprechend gestaltete Halle wartet auf Ansturm

Das Konzept kommt nicht nur bei Verlagen und Buchhändlern gut an. "Ich bin gerade hier hereingekommen und begeistert, weil man sich hier echt etwas überlegt hat im Gegensatz zur Halle 3, wo eher die renommierten Verlage unterwegs sind. Hier ist sehr viel mehr Platz. Ich glaube, man ist gewappnet, wenn die jungen Leserinnen und Leser anrücken - und zwar in Scharen", sagt Buch-Influencer Thomas, der auf Instagram und TikTok Bücher bespricht.

Umfangreiches Programm für Besucher*innen

Tatsächlich wirkt die New-Adult-Halle zu Messebeginn noch recht leer. Das wird sich ab Freitagnachmittag ändern: Dann nämlich kommen die New-Adult-Autorinnen und vor allem die vielen Besucher*innen, mit denen die Buchmesse rechnet. Auch die Buchhandlung Graff hat ein umfangreiches Programm geplant.

"Wir haben ganz gezielt am Freitag, Sonnabend und Sonntag jeweils Signieraktionen hier am Stand geplant, wenn wir Autoren für etwa zwei Stunden hier haben. Man konnte im Vorhinein Signierslots buchen und dann wird das auch ein geregelter Ablauf - hoffentlich", sagt Meibohm.

Star des Kyss Verlags: "Burning Crown" von Marie Niehoff

Anke Henkel ist gespannt, was das Wochenende bringt. Immerhin hat ihr Kyss Verlag einen echten Star am Start: "Bei uns ist gestern 'Burning Crown' erschienen, der erste Band einer Fantasy-Trilogie von unserer Bestseller-Autorin Marie Niehoff. Das ist bei uns gerade das 'Buch der Messe.'"

Leserinnen treffen Autorinnen, Signierstunden, Bühnenshows - das ist alles Teil des Konzepts der New-Adult-Halle. Letztlich geht es dabei aber ums Geschäft, auch für die Buchhandlung Graff, erklärt Maria Meibohm: "Für uns ist das wirklich ein Invest, aber es ist auch ein neues Geschäftsmodell für uns. Wir wollen ganz gezielt auch auf die Leipziger Messe gehen, viele Bücher vor Ort verkaufen und Graff erlebbar machen. Da ist noch viel Potenzial nach oben."

Anke Henkel: New-Adult-Community wächst

Die Frage ist nur: Wird der Hype um New Adult bald ein Ende finden? Anke Henkel hat dazu eine klare Meinung: "Ich sehe keinen Grund, warum es aufhören sollte. Die Community wird eher immer größer, weil sich viel mehr Leute über die verschiedenen TikTok- oder Instagram-Auftritte der Verlage, aber auch der Autor*innen und vor allem von den vielen Leser*innen anstecken lassen. Wir sehen da immer noch einen großen Zulauf."

Viele New-Adult-Leser*innen griffen aber schon jetzt auch zu anderen Büchern - Krimis oder Titeln aus der Belletristik. Wie sich das Genre in der Zukunft weiterentwickeln könnte, sei noch völlig offen, meint Maria Meibohm. "Ich denke, dass diese Zielgruppe nicht zu unterschätzen ist. Die hat Einfluss auf dem Markt. Die große Herausforderung für die Verlage ist die Frage, was wollen die für Stoff?"

