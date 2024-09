Neue Jugendbücher: "Scandor", "Such Charming Liars", "Capture the Stars" Stand: 28.09.2024 06:00 Uhr NDR Kultur stellt Ihnen einen spannenden Roman über einen ganz besonderen Wettbewerb vor, den neuen Thriller von Karen M. McManus und eine romantische Liebesgeschichte für Jugendliche ab 16 Jahren.

von Katja Eßbach

"Scandor" von Ursula Poznanski: Lügen verboten

Ein neuer Jugendroman von Ursula Poznanski ist immer ein Grund zur Freude. Denn die österreichische Autorin vermag es wie kaum eine andere, aktuelle Entwicklungen in spannende und kurzweilige Geschichten zu verpacken - so auch in "Scandor". Scandor ist ein technisch ausgefeilter und unfehlbarer Lügendetektor. 100 Probanden treten in einer ganz besonderen Challenge gegen Scandor an: Sie müssen von nun an immer die Wahrheit sagen, keine Ausflüchte, keine Notlügen, keine Schwindeleien. Wer dagegen verstößt, ist raus. Als Gewinn winken fünf Millionen Euro. Auch Tessa und Philipp nehmen an diesem ungewöhnlichen Wettbewerb teil. Sie müssen feststellen, dass einige ihrer Gegner unfair agieren und dass hinter dem Spiel jemand steckt, dem es um eine ganz besondere Wahrheit geht. Tessa und Philipp sind jedenfalls nicht zufällig als Teilnehmer ausgewählt worden.

Ursula Poznanskis "Scandor" weist zwar ein paar Logiklöcher auf, ist aber dennoch unterhaltsam, hochspannend und am Ende sehr überraschend.

"Such Charming Liars" von Karen M. McManus: Thriller mit Bling-Bling

Kats Mutter Jamie ist professionelle Juwelendiebin, und nichts wünscht sie sich mehr, als dass Kat etwas Besseres mit ihrem Leben anfängt. Deshalb plant Jamie, nach einem letzten Coup auszusteigen und mit Kat neu anzufangen. Jamies finaler Diebstahl soll auf dem Anwesen der reichen, aber auch total zerstrittenen Familie Sutherland stattfinden. Eigentlich ist nicht geplant, dass Kat an diesem Wochenende dabei ist. Und richtig kompliziert wird es, als auf dem Anwesen auch noch Kats früherer Stiefvater und dessen Sohn Liam auftauchen - ebenfalls nicht mit den besten Absichten. Dann geschieht ein Mord, und Kat als Zeugin gerät in tödliche Gefahr.

Karen M. McManus hat sich einen Namen mit ihrem internationalen Bestseller "One of Us Is Lying" gemacht und auch in ihrem neuen Thriller zeigt sie ihr ganzes Können: authentische Charaktere, komplexe, wendungsreiche Story und Spannung von der ersten bis zur letzten Seite. Pageturner-Garantie!

"Capture the Stars" von Isabel Clivia: Auftakt einer New-Adult-Trilogie

Die Pianistin Carey sucht schon lange nach ihrer Mutter - endlich gibt es eine Spur. Und die führt sie auf das Luxuskreuzfahrtschiff "Ocean Heart". Carey fängt als Kellnerin auf dem Schiff an und hofft, so Kontakt zu ihrer Mutter zu bekommen. Gleich am ersten Abend trifft sie Eden, ihren besten Freund aus dem Kinderheim, der - so denkt sie - den Kontakt abgebrochen hat, nachdem er von einer superreichen Familie adoptiert wurde. Unnötig zu sagen, dass Eden zu einem wahnsinnig attraktiven Mann geworden ist und die beiden ehemals besten Freunde jetzt in heißer Liebe entbrennen. Aber auf dem Weg zum Happy End müssen diverse Hindernisse überwunden werden.

"Capture the Stars" ist ein Buch für ältere Jugendliche ab etwa 16 und der erste Band einer Trilogie, die in einem coolen Setting spielt: einem Luxusschiff im Stil der Golden Twenties. Die Protagonisten schließt man gleich ins Herz und freut sich auf den nächsten Band mit Edens Rich-Kids-Clique und Careys Freundinnen, die auch auf dem Schiff arbeiten.

