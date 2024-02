Kinderbuch-Tipps: Interessantes über Insekten und unterirdische Welten Stand: 24.02.2024 09:14 Uhr Die Bücher "Käferkolonne" und "600 coole Krabbler" präsentieren Wissenswertes über Spinnen, Tausendfüßer und Co., während "Unterirdische Wunderwelten" einen Blick in den Bauch eines Vulkans oder in die Grabkammern der Pyramiden gewährt.

von Katharina Mahrenholtz

"Käferkolonne" von Elise Gravel

Sachbücher über Insekten & Co. gibt es ungefähr so viele wie Insekten selbst. Dieses ist aber wirklich sehr besonders. Die Illustrationen erinnern einerseits an Kinderzeichnungen, bilden aber andererseits alle wichtigen Informationen auf den Punkt ab. Körperbau, Flügel- und Fühlerformen, der Blick unter die Erde, die Schnecke von innen - plakativ, übersichtlich und witzig. Überhaupt ist das Buch ein bisschen Comic-artig, mit Sprechblasen und Texten, die das Wichtigste kindgerecht und mitreißend erklären, ohne mit zu vielen Fakten zu überfrachten. Ganz hinreißend: Die Porträts einzelner Insekten - sowohl Bild als auch Text sorgen hier für neue Perspektiven:

Die Tarantel ist eine große, haarige Spinne. Die meisten Leute möchten sie nicht unbedingt in ihrem Bett entdecken. Aber es gibt in Südamerika eine Tarantelart, die mir sympathisch ist. Warum? Sie hält sich gern Haustiere! Tatsächlich ist es nur ein Haustier, nämlich eine ganz kleine Kröte. Die Tarantel beschützt diese Kröte, weil die wiederum alle Insekten frisst, die ihre Eier zerstören könnten. Sie helfen sich gegenseitig. Leseprobe

Selbst wer Insekten eher eklig findet (ja, das sind meist die Erwachsenen, nicht die Kinder), wird hier auf jeder Seite ein "Oh, wie süß!" hauchen, weil die kanadische Illustratorin und Autorin Elise Gravel es einfach draufhat. Wunderbar für Kinder ab vier Jahren.

"600 coole Krabbler" von Armin Rose

Wie der Titel schon sagt, geht es auch hier um Krabbeltiere, diesmal für Kinder ab sieben. Auf gut 200 Seiten gibt es jede Menge Fotos der Insekten, Spinnen, Krebstiere, Hundertfüßer und Tausendfüßer, die in unseren Gärten, Wäldern, Feldern und Wiesen so herumfliegen und -krabbeln. Die Informationen sind ebenfalls in Sprechblasen verpackt, angenehm auf das Nötigste reduziert und oft wirklich witzig zu lesen.

Der Autor Armin Rose ist Biologe, Insektenkundler und Naturfotograf. Er lebt auf der Halbinsel Nordstrand und dieses Buch war sein Projekt in der Coronazeit - erst für die eigenen Kinder, nun hat es der Schleswig-Holsteinische Heimatbund als Buch herausgegeben. Kleine Naturbeobachter und Tier-Nerds, die Wert auf Vollständigkeit legen, werden große Freude an diesem dicken Foto-Bilderbuch haben. Nur mal als Beispiel: Es gibt allein 19 Seiten über Mücken!

"Unterirdische Wunderwelten" von Volker Mehnert und Claudia Lieb

Dieses großformatige Buch für Kinder ab acht erlaubt einen Blick unter die Erde - in den Bauch eines Vulkans, in einen Fluchttunnel unter der Berliner Mauer, in eine Höhle mit riesigen Säulen aus Eis und in die Grabkammern der Pyramiden. Manche dieser unterirdischen Welten sind von Menschen geschaffen, andere von der Natur. Manche kann man besichtigen, andere werden Forschern vorbehalten bleiben. Spannend sind diese 18 unterirdischen Welten allemal - und mit den kunstvollen Illustrationen von Claudia Lieb auch bildlich wunderbar umgesetzt. Sie schafft es, sowohl technische Details darzustellen als auch eine Atmosphäre zu setzen: Die blaukalte Welt der Eisriesen mit ihren gefrorenen Wasserfällen, die orangeroten Höhlen von Altamira mit Malereien aus der Steinzeit, der Gotthardtunnel, mitten durch die Alpen gefräst. Man möchte sofort selbst überall abtauchen oder mit Taschenlampen auf Entdeckungstour gehen. Zum Glück gibt es jeweils eine kleine Landkarte zur Verortung der unterirdischen Wunderwelten.

