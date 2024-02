Drachen, Geheimnisse, Gänsehaut: Neue Fantasy-Bücher für Kinder Stand: 10.02.2024 06:00 Uhr Fantasy-Bücher bieten die großartige Möglichkeit, die Realität ein bisschen verrückter zu machen. Severine Naeve stellt drei besondere Romane für Kinder vor, die zum Lachen bringen, viel Mut machen und Trost spenden.

von Severine Naeve

"Die total normalen Abenteuer von Odette Germaine" von Franziska Lageman

Als Odettes Urgroßmutter im Sterben lag, war ihre gesamte Nachkommenschaft vor allem eines: erleichtert. Die Alte hatte die Hälfte ihrer eigenen Kinder überlebt, und Odette, mit damals zwei Jahren, war die Tochter ihrer jüngsten Enkelin Elaine, während andere Urenkel selbst schon erwachsen (…) waren.. Alle waren sich also einig - es war absolut an der Zeit, dass Urgroßmutter Eloise den Löffel abgab. Leseprobe

Der Tag, an dem ihre Urgroßmutter stirbt, bestimmt das Leben der zwölfjährigen Odette. Denn sie ist ein Mädchen mit einem ganz besonderen Talent. Sie kann - so viel sei verraten - Tote zum Leben erwecken. Odette verbringt deswegen ihre Freizeit am liebsten auf dem Friedhof, dem berühmten Père Lachaise in Paris. Die Geschichte rund um eine Halloween-Party, bei der Odette mal eben Lebende wie Tote retten muss, ist nichts für ganz zarte Gemüter.

Wer den Film "Coco" mochte und eine sehr komische, morbide und skurrile Geschichte mit vielen nicht so richtig Toten, aber dafür ganz viel Lebensfreude lesen möchte, ist bei Odette genau richtig.

"Ida Butterblum und die Tür nach Anderswo" von Irmgard Kramer

Panisch knallte der Junge die Tür hinter sich zu und verriegelte sie. Mit dem Rücken lehnte er sich dagegen. "Heilige Holly", murmelte Ida. Als sie wieder einen Gedanken fassen konnte. Alles war so schnell gegangen (…) und dieser Junge war ihr buchstäblich vor die Füße gefallen, ehe sich die Tür krachend wieder hinter ihm geschlossen hatte. Ein größeres Geheimnis hätte sich Ida kaum wünschen können. Leseprobe

Storm, ein Junge mit blauen Haaren, stolpert in Ida Butterblums Leben. Sie hilft ihm und damit auch sich selbst - sie deckt Familiengeheimnisse auf, geht auf eine abenteuerliche Reise nach Anderswo und kann dabei sogar das Traurigste, was ihr in ihrem Leben passiert ist, verarbeiten. Und das in einer bildreichen Sprache, die einen in der Holztischlerei, in der Ida lebt, fast die Sägespäne riechen und das Krächzen ihrer zahmen Krähe Holly hören lässt.

"New Dragon City" von Mari Mancusi

Kinder lieben Drachen-Geschichten: Diese mystischen und starken Wesen garantieren fast immer ein außergewöhnliches Leseabenteuer. In "New Dragon City" entsteht die Freundschaft mit einem Drachen allerdings unter besonders schwierigen Umständen: In einem dystopischen New York sind Drachen nämlich die größte Bedrohung für die Menschen - denkt der zwölfjährige Noah. Bis er im Frühjahr, als die Drachen eigentlich noch im Winterschlaf sein sollten und die Menschen sich sicher fühlen konnten, einem begegnet. Das Drachenmädchen ist von der Begegnung mit Noah gleichzeitig verängstigt und fasziniert.

"Jetzt mag er noch klein sein, aber er wird wachsen", wies sie ihre Tochter zurecht. "Er mag freundlich sein, aber früher oder später wird seine grausame Seite zum Vorschein kommen. Sie wird sein Weltbild verändern und dazu führen, dass er sich gegen uns wendet." (…) Asha nickte betrübt und senkte den Kopf zum Zeichen, dass sie sich unterwarf. (…) Aber eins wusste sie genau, sie vertraute ihm. Und sie wollte auf keinen Fall, dass ihm etwas geschah. Leseprobe

Aus zwei Perspektiven erzählt "New Dragon City" eine Geschichte, die traurigerweise an vielen Orten in der realen Welt stattfinden könnte. Zwischen den Trümmern eines unlösbar erscheinenden Konflikts stellen zwei Wesen fest, dass sie alle eigentlich auch nur Menschen - oder Drachen sind.

"New Dragon City" ist ein superspannendes Buch, das große Vorleser oder jüngere Selbstleserinnen mitreißt und mitfiebern lässt. Eine verbotene Freundschaft, bei der zwei Heranwachsende alles in Frage stellen, woran sie bisher geglaubt haben. Beide müssen ihren ganzen Mut aufbringen, um für ihre neuentdeckten Ideale zu kämpfen, damit sich etwas ändert in ihrer Welt. "New Dragon City" hat eine Botschaft, die in diesen schwierigen Zeiten direkt ins Herz geht und nicht nur Kindern Hoffnung macht.

