Bundesweiter Vorlesetag: Buch-Tipps zum Vorlesen mit Kindern

Bundesweiter Vorlesetag: Tipps zum Vorlesen mit Kindern

Zum 19. Mal findet heute der bundesweite Vorlesetag statt. In diesem Jahr steht er unter dem Motto "Gemeinsam einzigartig". Drei Tipps zum Kucheln und Vorlesen.

von Lena Bodewein

Der bundesweite Vorlesetag ist eine Initiative der Wochenzeitung "Die Zeit", der Stiftung Lesen und der Deutschen Bahn Stiftung. Laut den Veranstaltern nehmen jedes Jahr etwa 600.000 Eltern und Kinder daran teil.

"Chip Charlie und die Kuschelbande" - für Kinder ab fünf Jahren

Beim Anblick und ersten Öffnen dieses Buchs breitet sich sofort ein wunderschön altmodischer Charme aus. Nostalgisch anmutende Zeichnungen in Braun, Rot, Gelb, Blau. Und Geschichten einer eingeschworenen Gemeinschaft von Kuscheltieren versetzen Vorleser und Vorleserin sofort in alte Kinderzeiten zurück. Als die Fragen noch wirklich essentiell schienen: Wird die Stoffkatze aus dem Kühlschrank befreit werden oder muss sie für immer in der Kälte sitzen und "Gurkenmist" schimpfen? Wer ist der Käfer namens Mumpitz Sommer, der die Kuschelbande als Schlawiner bezeichnet? Und kann man seiner Mutter eigentlich alles glauben?

Hauptfigur und Kuscheltierbesitzer Mick findet nicht: "Mütter erzählen viel, wenn der Tag lang ist." Jedes Kapitel hält mit etwa zehn Seiten eine komplette Geschichte bereit, komplett heißt auch: mit Spaß für alle Beteiligten. Denn allein schon für Wörter wie Mumpitz und Schlawiner muss man das Buch lieben. Auch dabei: Humbug und Kokolores. Noch Fragen?

"Bosco Rübe rast durchs Jahr" - für Kinder ab 3 Jahren

Das Leben eines Dreijährigen kann ganz schön aufregend sein. Selbst wenn es sich oberflächlich betrachtet nur zwischen Küche, Lastenrad, U-Bahn und Kinderladen bewegt. Dazwischen aber ist viel Raum für große-kleine Abenteuer, wie beispielsweise: "Das Eichhörnchen brennt", "Grobe Richtung Honigbrot", "Tausend Geschwindigkeit" und "Süßigkeitenstraße 9". So bezaubernd die Kapiteltitel, so murkselig-lustig sind die einzelnen Geschichten. Obwohl - richtige Geschichten sind es nicht, sondern kleine Schlaglichter aus Bosco Rübes Leben.

Angesiedelt zwischen Alltag, Phantasie und Traum. Formuliert mit genau der richtigen Portion sprachlicher Schrägheit, illustriert in wild-verspielter Art, in schwarz und weiß, blau und grün, "mamagrün", sagt Bosco Rübe. Es braucht vielleicht ein bisschen Interpretationstalent beim Vorlesen, aber jedes Kapitel ist nur zwei bis vier Seiten lang - also gut dosierbar, je nach Erschöpftheit der eigenen kleinen Rübe.

"Karlchen hilft allen, ob sie wollen oder nicht" - für Kinder ab fünf Jahren

Karlchens Mutter richtet in der ländlichen Idylle ihres Hofes eine Ferienwohnung ein - jetzt müssen nur noch die Gäste kommen und gute Bewertungen hinterlassen. Dabei will Karlchen helfen, doch ihre Hilfe ist nicht immer komplikationsfrei. Und so wie Michel von Lönneberga im Schuppen Männchen schnitzen muss, wird Karlchen nach jeder schief gelaufenen Hilfsaktion ins Wäschezimmer geschickt, wo sie den Sockenberg sortieren soll. Am Ende des Sommers ist der Berg nicht wirklich kleiner, aber irgendwie ist doch allen geholfen - dem fluchenden Opa, der umtriebigen Mutter, den städtischen Feriengästen, der randalierenden Ziege, dem verfressenen Hängebauchschwein.

Die Kapitel sind jeweils um die zehn Seiten lang, also immer eine gute Vorleseeinheit. Die Geschichten von Scheibenzerstörern und Wäschezimmerpiraten sind liebevoll-witzig illustriert und laden zum Mit-ins-Buch-Schauen ein. Alles zusammen ergibt das zusammenhängende Abenteuer eines Sommers. Gute Laune gerade im Winter, für Vorleser und Zuhörer.

