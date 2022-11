Stand: 05.11.2021 15:00 Uhr Lesetipps: Bücherwurm November 2022 von Svenja Annelie Keyser

Im November stellen wir Euch jede Menge Neuerscheinungen vor.

In "Ellie & Oleg - außer uns ist hier keiner" geht es um zwei sehr ungleiche Geschwister, die widererwartend ziemlich lange ganz allein zuhause sind. Ihre Eltern und die kleine Schwester kommen seit Tagen nicht nach Hause....für Ellie und Oleg beginnt ein großes Abenteuer.

Wir stellen euch das Buch "Mister Pinguin und der verlorene Schatz" vor - ein wirklich witziges Detektiv-Abenteuer: Mister Pinguin und seine Kung-Fu-kämpfende Spinne Colin versuchen den Goldschatz, der aus dem Museum für exklusive Seltsamkeiten verschwunden ist, wiederzufinden....

"Seeräuber-Moses" von Kirsten Boie ist ein echter Kinderbuch-Klassiker: Käpt'n Klaas nimmt Moses als Baby auf - mit 10 Jahren wird Moses von Käpt'n Klaas' größten Widersacher Olle Holzbein gekidnappt. Ob Moses wohl von Käpt'n Klaas und seiner Crew befreit werden kann?

Grimms Märchen in Reimen gibt es in "Und wenn ernicht gestorben ist, kann's sein, dass er sie heut noch küsst" und sie sind unbedingt lesenswert.

Außerdem erzählen Euch unsere Testleser, wie ihnen das Buch "Neun Wünsche für Archie" gefallen hat.

Und nun viel Spaß beim Mikado Bücherwurm!

Schlagwörter zu diesem Artikel Kinderbücher