Bücherfrühling: Neuerscheinungen für Kinder ab vier Jahren Stand: 25.03.2022 16:40 Uhr Bücherfrühling heißt auch: viele neue Bücher für die Kleinsten. Katharina Mahrenholtz stellt drei Bilderbücher für Kinder ab etwa vier Jahren vor, die auch beim Vorlesen richtig Spaß machen.

von Katharina Mahrenholtz

"Ein Buch für dich" von Julie Falatko & Gabriel Alborozo

Ein Bilderbuch über das Lesen und Vorlesen. Dann kann schiefgehen, ist hier aber großartig gelungen. Der grummelige Kauz will in Ruhe lesen. Aber ständig stören die lärmenden Nachbarskinder. Genervt schreibt der Kauz an die Buchhandlung in Groß-Tannenbaum:

Beiliegend finden Sie meine Bestellung für "Wie man eine Waldbehausung schalldicht isoliert". So werde ich hoffentlich bald in Frieden lesen können. Und zwar allein.

Mit freundlichen Grüßen

Kauz T. Zaunpfahl Leseprobe

Dieses Buch ist allerdings nicht vorrätig. Also bestellt der Kauz stattdessen das "Praktische Handbuch für die Auswanderung auf weit entfernte tropische Inseln". Weil auch das nicht lieferbar ist, schlägt die Buchhändlerin Bessie Eichhörnchen ein Werk über das schöne Leben im Wald vor. So entspinnt sich ein witziger Briefverkehr - und währenddessen rücken die Nachbarskinder dem Kauz immer mehr auf die Pelle. Allerdings ist der gar nicht sooo böse drum. Eine wunderbare Geschichte über die Kraft der Bücher und die Liebe zum Lesen mit einer richtig süßen Pointe - und einer Ironie, die auch erwachsenen Vorlesern Spaß macht.

"Wann gehen die wieder?" von Ute Krause

Es gibt zig Bücher über Patchworkfamilien, die meisten sind vor allem pädagogisch und für Kinder deshalb eher öde. Ute Krause packt das Thema mit dem Witz der Übertreibung an: Nach der Trennung ihrer Räubereltern müssen die sieben Räubergeschwister mit ihren Koffern immer zwischen Papa und Mama hin und her reisen. Eines Tages zieht der Räubervater mit seiner neuen Freundin zusammen, einer Prinzessin mit sehr vielen Kindern. Ganz cool, finden die Räuberkinder, neue Geschwister und alles doppelt - Weihnachten, Geburtstage, Zahnbürsten. Aber irgendwann reicht es ihnen. Die Räuberkinder wollen die Prinzessinnenkinder loswerden... Super gezeichnet, pointiert getextet! Das Buch war lange nicht lieferbar, diese Neuauflage ist bei Gerstenberg erschienen - und im Herbst gibt es den 2. Band.

"Der kleine Ritter Protzelot" von Sharon Davey

Immer wieder herrlich, wie die Briten ihre eigene Geschichte schon in Büchern für die Kleinsten verarbeiten, umdichten, auf die Spitze treiben. Hier sind es die Ritter der Tafelrunde, die einmal ganz anders antreten - nämlich als Tiere. Natürlich in angemessenen Rüstungen und Gewändern. Ausgerechnet der Hase ist der Angeber der Runde. Wann immer es geht, prahlt er mit angeblichen Erfolgen.

Ich bin auf einen Regenbogen geklettert!

Ich habe einen Stern vom Himmel geholt!

Ich bin zum Mond geflogen! Leseprobe

Der Hase ist Ritter Potzelot! Aber dann wird er von König Artus auf Drachenjagd geschickt - und ist plötzlich ziemlich verzagt. Mal sehen, wie lange...

Eine pointierte Geschichte mit witzigen Illustrationen und ja, auch einer pädagogischen Botschaft, die aber zum Glück sehr unaufdringlich rüberkommt.

Die Titel in der Übersicht "Ein Buch für dich" von Julie Falatko & Gabriel Alborozo

Geeignet für Kinder ab vier Jahren

14,99 € beim Boje Verlag

Erschienen am 25. Februar 2022

40 Seiten

978-3-414-82648-0



"Wann gehen die wieder?" von Ute Krause

Geeignet für Kinder ab vier Jahren

13 € bei Gerstenberg

Erscheint am 28. März 2022

32 Seiten

978-3-8369-6155-4



"Der kleine Ritter Protzelot" von Sharon Davey

Geeignet für Kinder ab vier Jahren

14 € bei Dragonfly

Erschienen am 22. Februar 2022

32 Seiten

978-3-7488-0197-9

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 26.03.2022 | 08:20 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kinderbücher Jugendbücher