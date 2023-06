eat.READ.sleep. (90): Grieß-Dattel-Kugeln mit Daniel Speck Stand: 23.06.2023 06:00 Uhr Vier Tage waren die Hosts auf Tour, mit 300 Fans feiern sie den Abschluss im Literaturhaus München - mit backenden Omas, Meditationslektüre und einem Bestsellerautor.

Langweilig - ein vernichtendes Urteil muss sich der Bestseller "Café ohne Namen" von Robert Seethaler gefallen lassen. Den Anti-Seethaler entdecken die drei Hosts Katharina, Daniel und Jan dafür in Annika Büsings neuem Roman "Koller" - mit "Sätzen, zum an die Wand nageln". Das Podcast-Team war auf Deutschlandtour und machte diesmal Station in München. Weil das "fast Mittelmeer" ist, gibt's als literarische Vorspeise mediterrane Kost, die die Hosts haben backen lassen - und zwar von der sozialen Backstube "Kuchentratsch". Dort backen Seniorinnen und Senioren gemeinsam Kuchen, den man sogar deutschlandweit bestellen kann. Eine große Unterstützung für die Hosts - und auch beim Quiz lassen sich Daniel und Jan helfen. 150 Mitrater pro Host - und trotzdem klappt das mit den richtigen Antworten nicht so richtig.

Die Bücher der Sendung:

Robert Seetaler : "Das Café ohne Namen" (Claassen)

: "Das Café ohne Namen" (Claassen) Annika Büsing : "Koller" (Steidl)

: "Koller" (Steidl) Matt Rowland : "Erbsünde", aus dem Englischen von Malte Krutzsch (Kein&Aber)

: "Erbsünde", aus dem Englischen von Malte Krutzsch (Kein&Aber) Bernadine Evaristo : "Mr. Loverman", aus dem Englischen von Tanja Handels (Klett-Cotta)

: "Mr. Loverman", aus dem Englischen von Tanja Handels (Klett-Cotta) Daniel Speck : "Jaffa Road" und "Terra Mediterranea" (Beide Bücher: Fischer Taschenbuch)

: "Jaffa Road" und "Terra Mediterranea" (Beide Bücher: Fischer Taschenbuch) Arthur Conan Doyle: "Der Hund der Baskervilles", diverse Verlage, etwa Anaconda Verlag, Übersetzung von Stephanie Jakobs

Das Rezept für Daniel Specks Dattel-Grieß-Kugeln - abgewandelt von der Backstube Kuchentratsch

Zutaten:

500g Couscous (statt Grieß bei Daniel Speck)

250 ml Wasser

2 EL neutrales Pflanzenöl

100 g Datteln (gehackt)

(gehackt) 1 unbehandelte Orange (abgeriebene Schale)

(abgeriebene Schale) 1/2 TL Zimtpulver

50 g gehackte Walnusskerne

50 g gemahlene Mandelkerne

250 ml Wasser

75 ml Läuterzucker oder Sirup

oder Garnitur (z.B. gehackte Walnuss- oder Mandelkerne, weiße Sesamsaat)

Zubereitung:

Wasser in einem Topf zum Kochen bringen. Den Couscous unter Rühren mit einem Schneebesen einrieseln lassen. Achtung: Die Masse wird schnell fest, ordentlich rühren! Öl, Datteln, Orangenabrieb, Zimt und Nüsse ebenfalls schnell unterrühren.

Für den Läuterzucker Zucker (250 g) und Wasser (250 ml) verrühren und aufkochen. Die Orange auspressen und die Hälfte des Orangensaftes dazugeben. So lange köcheln lassen, bis er eine sirupartige Konsistenz hat. Den Läuterzucker zum Couscous geben. Aus dem Teig Kügelchen formen, erst in Orangensaft, dann in Sesam wälzen. Nach Wunsch garnieren und auskühlen lassen.

Feedback, Anregungen und Ideen? Her damit!

Wer Feedback geben oder eigene Lieblingsbücher nennen möchte, der erreicht die drei Hosts per E-Mail unter eatreadsleep@ndr.de. Der Podcast wird alle 14 Tage freitags um 6 Uhr veröffentlicht und läuft als Gemeinschaftsprojekt unter der NDR Dachmarke - zu hören und hier zu abonnieren - oder aber in der ARD-Audiothek.

Die Hosts Katharina Mahrenholtz Sie liebt Paris und die Côte d'Azur der 20-er Jahre, lässt sich von Hemingway triggern und versinkt am liebsten in Büchern - auch in ihrem Büro: Katharina Mahrenholtz. eReader? Nur im Urlaub. mehr Jan Ehlert Ohne ein Buch geht Jan Ehlert nicht vor die Tür - warum auch: Am liebsten liest der Buchenthusiast auf den Terrassen von schönen Cafés, gerne auch in Frankreich. mehr Daniel Kaiser Er ist ein Käseliebhaber, der sich auch für die zuckrigsten Schmonzetten begeistern lässt: Daniel Kaiser. Er liebt es, in einem Buch zu versinken - am liebsten auf dem sonnigen Balkon. mehr

