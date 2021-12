eat.READ.sleep (51) Mince Pies mit Florian Illies Stand: 23.12.2021 06:00 Uhr Katharina und Daniel spielen Buchhandel, schwärmen, schimpfen und geben Last-Minute-Tipps für literarische Weihnachten.

Die Gretchenfrage in dieser Folge: Schafft es Band 2 des Oktopus-Thrillers wieder auf Platz 1 der schlechtesten Bücher des Jahres? Für die weihnachtliche Stimmung serviert Katharina Mince Pies, die in vielen englischen Büchern eine Rolle spielen - so natürlich auch in Dickens' "Weihnachtsgeschichte". Aber eben auch im sehr gegenwärtigen Unterhaltungsroman "Working Mum".

Das Buch des Jahres ist für Katharina und Daniel ganz klar "Liebe in Zeiten des Hasses" von Florian Illies - die Freude, dass der Autor Zeit für ein Interview hat, ist entsprechend groß! Literarische Geschenke gibt es auch und - ein Novum - Tipps, wie man sich mit Buch-Spielen die Zeit an den Feiertagen vertreiben kann.

Die Bücher dieser Folge

Charles Dickens : "Eine Weihnachtsgeschichte" (Bilderbuch mit CD, Annette Betz Verlag)

: "Eine Weihnachtsgeschichte" (Bilderbuch mit CD, Annette Betz Verlag) Allison Pearson : "Working Mum" (Rowohlt) und "Wenn's weiter nichts ist" (Goldmann)

: "Working Mum" (Rowohlt) und "Wenn's weiter nichts ist" (Goldmann) Dirk Rossmann : "Der Zorn des Oktopus" (Lübbe)

: "Der Zorn des Oktopus" (Lübbe) Julia Quinn : "Bridgerton: Wie bezaubert man einen Viscount" (HarperCollins)

: "Bridgerton: Wie bezaubert man einen Viscount" (HarperCollins) Florian Illies : "Liebe in Zeiten des Hasses" (S. Fischer)

: "Liebe in Zeiten des Hasses" (S. Fischer) Eva Menasse : "Dunkelblum" (Kiepenheuer & Witsch, Tipp von Florian Illies)

: "Dunkelblum" (Kiepenheuer & Witsch, Tipp von Florian Illies) Kalender: " Lesen am Meer " (360 Grad Verlag)

" (360 Grad Verlag) " Der literarische Hundekalender " (Edition Martin Gold)

" (Edition Martin Gold) "Arche Kochkalender: Literatur & Rezepte"

Buchberatung:

Judith Poznan: " Prima Aussicht" (Dumont)

Prima Aussicht" (Dumont) Dolly Alderton "Gespenster" (Atlantis)

"Gespenster" (Atlantis) Lothar Frenz : "Wer wird überleben" (Rowohlt Berlin)

: "Wer wird überleben" (Rowohlt Berlin) Angie Sage : "Todd Hunter Moon" (Hanser)

: "Todd Hunter Moon" (Hanser) Ali Sparks : "Foxrunners" (KJB)

: "Foxrunners" (KJB) Chris Bradford : "Samurai" (Ravensburger)

: "Samurai" (Ravensburger) Eva Baronsky : "Die Stimme meiner Mutter" (Ecco)

: "Die Stimme meiner Mutter" (Ecco) Orkun Ertener "Was bisher geschah" (Scherz)

Rezept für Mince Pies

180 g Butter

250 g Mehl

1 Eigelb

1 TL Salz

1 TL Zucker

150 g getrocknete Aprikosen

150 g getrocknete Datteln

200 ml Wasser

1 TL gemahlener Piment

½ TL Zimt

100 g gehackte Walnüsse

5 EL Rum

Zubereitung

Butter würfeln, mit dem Mehl und Eigelb verkneten. Salz, Zucker und 2 EL kaltes Wasser zugeben und gut verkneten. Teig kühl stellen. Trockenfrüchte in kleine Würfel schneiden. Wasser in einem Topf aufkochen und die Trockenfrüchte dazugeben. Fünf Minuten einkochen lassen, dann Piment, Zimt, Walnüsse und Rum dazugeben. Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche 3 mm dick ausrollen und mit einem Glas kleine Kreise ausstechen, die etwas größer als die Mulden einer Muffinform sind. Muffinform mit Butter einfetten und die Kreise hineindrücken. Füllung in die Mulden geben und aus dem restlichen Teig Kreise in der Größe der Muffinform ausstechen. Zur Verzierung kleine Sterne ausstechen. Die "Deckel" auf die Pies legen und leicht andrücken. Bei 180 °C (vorgeheizt) und Pies 30 - 40 Minuten lang backen.

Heaped up on the floor, to form a kind of throne, were turkeys, geese, game, poultry, brawn, great joints of meat, sucking-pigs, long wreaths of sausages, mince-pies, plum-puddings, barrels of oysters, red-hot chestnuts, cherry-cheeked apples, juicy oranges, luscious pears, immense twelfth-cakes, and seething bowls of punch, that made the chamber dim with their delicious steam. Charles Dickens: A Christmas Carol

