eat.READ.sleep (50): Eierschaumweihnachtsmänner mit Alina Bronsky Stand: 17.12.2021 06:00 Uhr Wie viel Puderzucker verträgt eine Weihnachtsgeschichte? Gast Alina Bronsky hat es ausprobiert. Und Jan findet die Antwort auf eine kulinarische Kindheitsfrage.

Der quietschsüße Eierschaum löst zwischen Jan und Daniel eine Diskussion um essbare Weihnachtsdekoration aus: Darf man Süßigkeiten mit Gesichtern essen? Der Bestseller "Natrium Chlorid" von Thriller-Autor Jussi Adler Olsen erfährt einen gnadenlosen Verriss und es gibt einen sehr nassen, irischen All-Time-Favorite.

Die Themenbreite der Buchtipps ist wieder groß: Von schwarzen Rittern über Touristen in Tirol bis hin zu schaurigen Märchen für Erwachsene. Natürlich alles mit einem Hauch Weihnachtszucker garniert. Dazu Gedichte unterm Tannenbaum, rote Kugeln und Weihnachts-Weißwurst. Die gibt es nämlich traditionell bei Autorin Alina Bronsky, die diesmal zu Gast ist.

Die Bücher dieser Folge

James Krüss : "Die Weihnachtsmaus" (Boje Verlag)

: "Die Weihnachtsmaus" (Boje Verlag) Jussi Adler-Olsen : "Natrium Chlorid". Aus dem Dänischen von Hannes Thiess (Dtv)

: "Natrium Chlorid". Aus dem Dänischen von Hannes Thiess (Dtv) Stefanie vor Schulte : "Junge mit schwarzem Hahn" (Diogenes)

: "Junge mit schwarzem Hahn" (Diogenes) Jarka Kubsova : "Bergland" (Goldmann Verlag)

: "Bergland" (Goldmann Verlag) Alina Bronsky : "Das Geschenk" (Edition Chrismon)

: "Das Geschenk" (Edition Chrismon) Alina Bronsky : "Barbara stirbt nicht" (Kiepenheuer & Witsch)

: "Barbara stirbt nicht" (Kiepenheuer & Witsch) Frank McCourt : "Die Asche meiner Mutter" Aus dem Englischen von Harry Rowohlt (Luchterhand)

: "Die Asche meiner Mutter" Aus dem Englischen von Harry Rowohlt (Luchterhand) Friedrich Dürrenmatt : "Der Richter und sein Henker" (Rowohlt)

: "Der Richter und sein Henker" (Rowohlt) Ausgelost für die nächste Bestsellerchallenge: Dirk Rossmann. "Der Zorn des Oktopus" (Lübbe)

Rezept für 12 Weihnachtsmänner aus Eierschaum

Drei Eier

200 Gramm Puderzucker

3 EL Speisestärke

200 Gramm Kokosflocken

Eine Lakritzschnecke

Rote Weingummischnüre

Eine Tube rote Lebensmittelfarbe

Zubereitung:

Von den Eiern das Eiweiß trennen und in eine Schüssel geben. Mit dem Schneebesen kräftig rühren. Dabei langsam Puderzucker und Speisestärke untermischen. So lange weiterrühren, bis eine zähflüssige Masse entstanden ist. Das kann bis zu 20 Minuten dauern - mit einem elektrischen Küchenmixer geht es schneller.

Den Eischnee in drei Schüsseln aufteilen: Ein Esslöffel in eine kleine Schüssel (für das Gesicht und die Bommel auf den Mützen), drei Esslöffel in eine mittlere Schüssel (für die Mützen) und mit der roten Lebensmittelfarbe verrühren. Die restliche Masse mit den Kokosflocken vermischen, bis ein klebriger Teig entsteht. Diesen zu kleinen runden Bällchen formen und auf die Oblaten setzen. Anschließend mit einem Teelöffel den roten Eischnee oben auf den Ball drücken. Wenn man den Teelöffel langsam nach oben wegzieht, sieht es wie eine Zipfelmütze aus. Nun kommt alles in den Ofen, wo es bei 100 Grad circa zwei Stunden gebacken wird.

Die Weihnachtsmänner aus dem Ofen holen. Die Lakritzschnecke zu kleinen Stücken für die Augen schneiden, ebenso die Weingummischnüre zu kleinen Mündern. Mit der verbliebenen weißen Eischneemasse lassen sie sich als Gesichter an den Kokoskugeln festmachen. Zum Schluss einen kleinen Ball Eischnee als weißen Bommel oben auf der Mütze platzieren. Fertig ist der Weihnachtsmann.

Ein drittes Mal verschwand vom Baum, an dem die Kugeln hingen

Ein Weihnachtsmann aus Eierschaum, nebst andren leck’ren Dingen. "Die Weihnachtsmaus", von James Krüss

