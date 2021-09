eat.READ.sleep (41): Zitronentarte mit Kat Menschik Stand: 10.09.2021 06:00 Uhr Alles wie gemalt bei eat.READ.sleep: Katharinas Zitronentarte aus dem Ofen, Kat Menschiks Klassiker der Weltliteratur und ein Dinosaurier von Walter Moers in den Katakomben einer Bücherstadt.

Willkommen zum Podcast, in dem die Zitronen blühen: Wenn die bekannte Illustratorin Kat Menschik eine Zitronentarte zeichnet und Katharina die dann in den Backofen schiebt, läuft einem wirklich das Wasser im Mund zusammen. Daniel rennt stattdessen mit einem Citrus-Raumspray hilflos um den Bestseller dieser Woche herum. Bei Heinz Strunks „Es ist immer so schön mit dir“ sind sich die beiden einigermaßen einig. Sportlicher Höhepunkt: Am Ende versprechen sie sich in die Hand eine Hula-Hoop-Challenge.

AUDIO: (41) Zitronentarte mit Kat Menschik (63 Min) (41) Zitronentarte mit Kat Menschik (63 Min)

Die Bücher dieser Folge

Heinz Strunk : "Es ist immer so schön mit dir" (Rowohlt)

: "Es ist immer so schön mit dir" (Rowohlt) Kat Menschik : "Essen, essen" / "Moabit" / "Mitte" (Galiani Berlin)

: "Essen, essen" / "Moabit" / "Mitte" (Galiani Berlin) Judith Poznan : ´"Prima Aussicht" (Dumont)

: ´"Prima Aussicht" (Dumont) Christopher Wilson : "Die absolut wahre Geschichte von Juri dem Vorkoster" (KiWi)

: "Die absolut wahre Geschichte von Juri dem Vorkoster" (KiWi) Doris Knecht : "Die Nachricht" (Hanser Berlin)

: "Die Nachricht" (Hanser Berlin) Tana French : "Grabesgrün" (Fischer TB), "Totengleich" (Fischer TB), "Der dunkle Garten" (Scherz)

: "Grabesgrün" (Fischer TB), "Totengleich" (Fischer TB), "Der dunkle Garten" (Scherz) Walter Moers : "Die Stadt der träumenden Bücher" (Penguin)

: "Die Stadt der träumenden Bücher" (Penguin) Kat Menschik: "Essen Essen Küchenkalender" (Dumont)

Zitronentarte à la Kat Menschik

Zutaten

175 g Mehl

80 g Zucker

125 g Butter

80 g Puderzucker

Saft von 3 Zitronen

2 Eigelb

1 Ei

Zubereitung

Mehl, Zucker und Butter zu einem Mürbeteig verarbeiten, etwas ruhen lassen und dann in die Backform drücken.Tipp: Im Tiefkühlfach gefrieren lassen - das verhindert Blasen beim Backen. Bei 170 Grad ca. 20 Minuten blind backen. Puderzucker mit Zitronensaft verrühren und erwärmen. Vorsichtig die Eigelbe und das Ein einrühren und rühren, bis die Masse etwas stockt. Etwas kalte Butter dazugeben und dann auf den Boden gießen. 8-10 Minuten backen.

eatREADsleep bei der Nacht der Kirchen in Hamburg

Wir sind mit unserem Bücherpodcast unterwegs. Jan und Daniel kommen zur "Nacht der Kirchen" am 18. September in Hamburg. Die Lokstedter Christ-König-Kirche (Bei der Lutherbuche 36 in Hamburg) wird nämlich an diesem Abend zur Literaturkirche. Ab 21 Uhr gibt es dann eine Stunde eat.READ.sleep mit allem Drum und Dran: mit einer literarischen Vorspeise, mit Neuerscheinungen und Lieblingsbüchern, und auch ein Literatur-Quiz zum Mitmachen wird es geben. Als Gast ist die junge Autorin Angie Volk mit ihrem Roman "Krokodile" dabei. Der Eintritt ist frei. Wegen der immer noch geltenden Corona-Einschränkungen muss man sich allerdings hier für die Veranstaltung anmelden. Wir freuen uns auf Euch!

Feedback, Anregungen und Ideen? Her damit!

Wer Feedback geben oder eigene Lieblingsbücher nennen möchte, der erreicht die drei Hosts per E-Mail unter eatreadsleep@ndr.de. Der Podcast wird alle 14 Tage freitags um 6 Uhr veröffentlicht und läuft als Gemeinschaftsprojekt unter der NDR Dachmarke - zu hören und hier zu abonnieren - oder aber in der ARD-Audiothek.

Die Hosts Daniel Kaiser Er ist ein Käseliebhaber, der sich auch für die zuckrigsten Schmonzetten begeistern lässt: Daniel Kaiser. Er liebt es, in einem Buch zu versinken - am liebsten auf dem sonnigen Balkon. mehr Katharina Mahrenholtz Sie liebt Paris und die Côte d'Azur der 20-er Jahre, lässt sich von Hemingway triggern und versinkt am liebsten in Büchern - auch in ihrem Büro: Katharina Mahrenholtz. eReader? Nur im Urlaub. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Kultur | 10.09.2021 | 14:00 Uhr