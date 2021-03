(26): Erbsen nach Vitellius mit Laura Hage Stand: 26.03.2021 06:00 Uhr Eine römische Eröffnung, gleich drei Bestseller, das dickste Lieblingsbuch - und: Schreiben Frauen anders als Männer? Beitrag anhören 55 Min

Daniel stellt eine Detektivreihe vor, die im alten Rom spielt und beweist erstaunliche Kenntnisse in alter Heilkunde. Ein Bestseller aus Südkorea gefällt Katharina auf den zweiten Blick - und ein Buch taugt leider nur zum Lesen in homöopathischen Dosen auf dem Gäste-WC.

Die Bücher dieser Folge

Axel Hacke : "Im Bann des Eichelhechts" (Kunstmann)

: "Im Bann des Eichelhechts" (Kunstmann) Christian Kracht : "Eurotrash" (Kiepenheuer & Witsch)

: "Eurotrash" (Kiepenheuer & Witsch) Cho Nam-Joo : "Kim Jiyoung, geboren 1982", aus dem Koreanischen von Ki-Hyang Lee (Kiepenheuer & Witsch)

: "Kim Jiyoung, geboren 1982", aus dem Koreanischen von Ki-Hyang Lee (Kiepenheuer & Witsch) Lauren Wolk : "Echo Mountain", aus dem Englischen von Birgit Kollmann (Hanser)

: "Echo Mountain", aus dem Englischen von Birgit Kollmann (Hanser) Johan Harstad: "Max, Mischa und die Tet-Offensive", aus dem Norwegischen von Ursel Allenstein (Rowohlt)

"Max, Mischa und die Tet-Offensive", aus dem Norwegischen von Ursel Allenstein (Rowohlt) Annemarie Selinko : "Désirée" (Kiepenheuer & Witsch)

: "Désirée" (Kiepenheuer & Witsch) Lindsey Davies : "Silberschweine" (Droemer Knaur, nur noch antiquarisch)

Das Rezept für Erbsen nach Vitellius

Zutaten für vier Personen

225 g getrocknete Erbsen

2 cm frische Ingwerwurzel

2 TL geschnittenes frisches Liebstöckel- oder Selleriegrün

½ TL gemahlener schwarzer Pfeffer

3 hartgekochte Eidotter

3 EL (90 g) klarer Honig

2 EL (30 ml) Fischsoße

2/3 Tasse (150 ml) Weißwein

1/3 Tasse (80 ml) Weißweinessig

1 EL (15 ml) Olivenöl

Zubereitung

Die Erbsen über Nacht in kaltem Wasser einweichen, am nächsten Tag abseihen, in einen Topf geben und mit frischem kalten Wasser bedecken. 1 - 1 ½ Stunden weichkochen. Wenn nötig, noch kochendes Wasser nachfüllen. Die Erbsen abtropfen und zu einem Brei zerdrücken oder abgekühlt im Mixer zerkleinern. Für die Soße den Ingwer schälen, kleinschneiden und mit Liebstöckel und Pfeffer zerstoßen. Dann die gekochten Eidotter dazugeben und weiter verrühren, bis man eine weiche Paste hat.

Honig und Fischsoße unterrühren, in einen Kochtopf umfüllen und Wein, Essig und Öl hinzufügen. Die Masse zum Kochen bringen und ein paar Minuten lang leicht köcheln lassen. Zum Schluss die Erbsen dazugeben und aufs Neue erhitzen. (Rezept der Universität Erlangen)

Und hier die Anleitung für Lateinfans:

Pisam Vitellianam sive fabam: pisam coques, lias. Teres piper, ligusticum, gigiber, et super condimenta mittis vitella ovorum, quae dura coxeris, mellis unc. III [teres], liquamen vinum et acetum. Haec omnia mittis in caccabum et condimentum, quae trivisti. Adiecto oleo ponis ut ferveat. Condies pisam, lias, si aspera fuerit, mel[le] mittis et inferes.

Vitellius, ein tyrannischer Vielfraß, der seinen Posten durch Saufen gewann und durch Saufen verlor und am Ende damit belohnt wurde, dass man einen Erbsenbrei nach ihm benannte Lindsey Davies: "Silberschweine"

Wer Feedback geben oder eigene Lieblingsbücher nennen möchte, der erreicht die drei Hosts per E-Mail unter eatreadsleep@ndr.de. Der Podcast wird alle 14 Tage freitags um 6 Uhr veröffentlicht und läuft als Gemeinschaftsprojekt unter der NDR Dachmarke - zu hören und hier zu abonnieren - oder aber in der ARD-Audiothek.

