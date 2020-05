Stand: 30.04.2020 15:45 Uhr

NDR Buch des Monats: Grotesk und blutig bis zum Ende SoKo Heidefieber von Gerhard Henschel Vorgestellt von Jürgen Deppe

Würde eine Karte erstellt, auf der für ganz Deutschland alle Schauplätze von "Regionalkrimis" eingezeichnet sind, dann wäre das Netz wahrscheinlich flächendeckend! Es gibt sie quasi überall. Wenn nun aber ein vermeintlicher Regionalkrimi aus der Lüneburger Heide mit dem Aufdruck "Überregionalkrimi" daherkommt und zudem noch aus der Feder des renommierten Spötters Gerhard Henschel stammt, dann verdient das erhöhte Aufmerksamkeit - und auch das Prädikat NDR Buch des Monats.

Eine gut gemeinte Empfehlung vorweg: Dieses Buch sollte beim Lesen am besten flach auf dem Tisch liegen oder gerade gehalten werden, sonst könnte es passieren, dass Blut heraustropft, vielleicht sogar -strömt. Denn immerhin pflastern 15 fürchterlich zugerichtete Mordopfer und ein mehr als 15 Mal fürchterlich zugerichteter Frank Schulz den Weg zum - na, wie schon anders? - blutigen Ende dieses Romans.

Wenn der Schöpfer zum Geschöpf wird

Moment, gibt es da im wahren Leben nicht einen Schriftsteller, der auch Frank Schulz heißt, früher in Stade bei Hamburg lebte und jetzt in Osnabrück? Korrekt, es gibt den Schriftsteller Frank Schulz. Allerdings wird der Schöpfer Schulz hier selbst zum Geschöpf - und zwar nicht in einem Schulz-Roman, sondern in einem von Gerhard Henschel, dem unermüdlichen Spötter und Satiriker, den es mittlerweile in die Lüneburger Heide verschlagen hat. Und der nimmt sich nun seinen Kollegen Frank Schulz als einen von etlichen Helden in der Krimigroteske "Soko Heidefieber" - im Titel als "Überregionalkrimi" bezeichnet. Ihn nur "Regionalkrimi" zu nennen, wäre für Gerhard Henschel möglicherweise auch lebensgefährlich geworden, geht es darin doch um einen Serienmörder, der es auf Autoren eben jener Regionalkrimis abgesehen hat - wie etwa Nils-Ole Feddersen aus Niebüll.

"Feddersen rüstete sich gerade zu einer Lesereise durch die Kreise Dithmarschen, Nordfriesland, Pinneberg und Stormarn, um sein neues Werk "Wattenmeermord" vorzustellen. Darin machten die Russenmafia und eine Motorradrockergang aus Plön einander einen Piratenschatz aus der Epoche der Wikinger streitig, und im vorletzten Kapitel wurde Fiete, der Boss der Rockergang, von den Russen auf der 640 Meter langen, 210 Meter breiten und allein von einem Vogelwart bewohnten Hallig Norderoog in der Nordsee ausgesetzt, gemeinsam mit drei Wölfen, die schon bald begriffen, dass Fiete eine leichtere Beute war als die Graugänse, Stockenten und Haubentaucher." Leseprobe

Am Ende wird es weit mehr als ein Dutzend Autoren sein, die jeweils haargenau so gemeuchelt wurden, wie die Opfer in ihren Büchern. Und dabei geht es wenig zimperlich zu.

Eine Blutspur durch den Norden

Der mysteriöse Serienmord, der sich im Norden immer weiter ausbreitet und bald das ganze Land erfasst, ruft beim Bundeskriminalamt in Wiesbaden eine Sonderkommission auf den Plan, die "Soko Heidefieber" - und bei deren Auftakttreffen spricht als krimikundiger Fachmann eben jener Frank Schulz, Erfinder des Hamburger Privatdetektivs Onno Viets - also quasi Regionalkrimikollege. Dass Schulz auf der BKA-Tagung ironisch über "angewandte Literaturkritik" als mögliches Motiv der Mordserie spekuliert, wird ihm nicht nur komplett falsch ausgelegt, sondern auch sehr übel genommen. So übel, dass er sich ob all der Anfeindungen eine Auszeit in seinem griechischen Feriendomizil gönnt. Wodurch aber nichts besser wird, sondern nur alles noch schlimmer. Viel schlimmer. Absurd schlimm.

Ermittler im Heidefieber

Wenn es denn in diesem Kosmos der Kuriositäten - neben dem Autor Frank Schulz- einen Fixstern gibt, dann ist es das zuständige Ermittlerduo aus der Lüneburger Heide: Hauptkommissar Gerold Gerold und seine Kollegin, Oberkommissarin Ute Fischer, genannt die "Fischerin". Eine waschechte Friesin, die auch oft so spricht: "Dat kannst du een vertellen, de noch keen Knopen an de Büx hett.“

Es wimmelt in dieser Regionalkrimisatire nur so von fleißigen Arbeitern im Weinberg des Nonsens. Und Nonsens heißt bekanntlich ja nichts anderes als "Unsinn". Und hier gilt: Je unsinniger desto Henschel.

SoKo Heidefieber von Gerhard Henschel Seitenzahl: 288 Seiten Genre: Krimi Verlag: Hoffmann und Campe Bestellnummer: 978-3-455-00833-3 Preis: 18,00 €